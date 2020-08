Salma Hayek posa para su esposo y se convierte en su ‘musa’ en Grecia

Las últimas semanas, Grecia se ha convertido en el refugio para varias celebridades que han convertido este destino, el sitio turístico de moda, tras la contingencia sanitaria. De los primeros en llegar al “Olimpo” fueron Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, a quienes la semana pasada, vimos disfrutando de su romance en aquel país, donde los vimos acatar las condiciones de la nueva normalidad que, dicta, usar mascarillas en lugares públicos, tal como lo hizo la pareja durante una comida en un restaurante al aire libre, hace unos días. Gracias a las publicaciones de la veracruzana nos enteramos del talento como fotógrafo del francés, para quien su esposa se ha convertido en su musa, según publicó Hayek, quien posó para la lente de su marido, con el mar Mediterráneo como telón de fondo.

Salma quiso compartir con sus seguidores las habilidades, hasta ahora desconocidas, de su esposo como fotógrafo. Además de publicar esta foto, Salma también reveló que la cuenta oficial de Instagram de su marido quien, hasta ahora, no sabíamos que formaba parte de la comunidad de esta red social donde, a diferencia de su esposa, quien cuenta con más de 15 millones de seguidores; él apenas tiene 2 mil seguidores y su perfil es privado. Todo parece indicar que la incursión del francés en Instagram es reciente pues, hasta la fecha, no ha hecho ninguna publicación en su feed y sólo ha comenzado a seguir a 50 usuarios, entre ellos, obviamente, su esposa, quien ya lo ha comenzado a etiquetar en su popular cuenta.

Para la imagen, en la que Salma sirvió de musa, Pinault apostó por captar a su esposa en su look más relajado, donde proyectó su belleza natural, sin necesidad de filtros. En la foto, Salma aparece luciendo unas gafas de sol y un bikini rojo que quedó bajo un pareo transparente de rayas blancas con azul marino, colores que de inmediato asociamos con Grecia. Esta no es la única foto que la mexicana comparte, desde sus idílicas vacaciones en el paraíso; hace unos días, compartió otra en la que presume cuerpazo en un bikini negro con el que disfrutó de un café por la mañana. En la imagen, aparece Hayek sentada en un desayunador derrochando sensualidad con su look más playero.

El cumpleaños del empresario en confinamiento

Ahora que, en Europa, algunos ciudadanos sí han podido disfrutar del verano, tras meses en confinamiento, Salma y su esposo decidieron cambiar de aires y viajar de Londres (ciudad donde pasaron el aislamiento) a Grecia, destino que los recibió con los brazos abiertos. Aunque ya pueden compartir más libremente, en mayo pasado, Hayek tuvo que ingeniárselas para celebrar en casa el cumpleaños número 58 del francés a quien le dedicó una romántica felicitación: “¡Feliz cumpleaños! Mi amor”, le escribió la mexicana en español. En ese tono amoroso, Salma compartió recientemente una foto en la que aparece con su esposo, luciendo cubrebocas, que acompañó de la frase: “El amor en tiempos de corona”, leyenda con la que claramente hizo un juego de palabras con el título del libro, El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.

Salma Hayek se convirtió en la gran musa de François-Henri Pinault desde 2006, año en el que comenzaron a salir. Cupido fue tan certero con su flecha que, en la primavera de 2009, la pareja unió su vida en matrimonio en una boda de ensueño realizada en Venecia, el mismo escenario donde comenzaron a escribir su historia de amor. La pareja se casó antela presencia de un testigo de lujo, su hija Valentina Paloma quien, el próximo 21 de septiembre celebrará su cumpleaños número 12. En 2015, Salma concedió una entrevista al diario El País, donde reveló que, casarse, no estaba en sus planes: “Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado”, comentó sobre su relación.