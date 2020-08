¿La primera vez que se vio a Brad Pitt con su misteriosa chica alemana? Hace nueve meses

Las noticias en torno a lo que ocurre con la vida sentimental de Brad Pitt han vuelto a acaparar titulares, luego de que el actor se dejara ver llegando a Francia en compañía de una guapa mujer, cuya identidad salió a la luz con el paso de las horas. Fue así como se supo que se trataba de la modelo alemana Nicole Poturalski, quien además atrajo todas las miradas debido al enorme parecido físico que tiene con Angelina Jolie. Pero eso no fue todo, porque a la par de que medios estadounidenses como Page Six dan por hecho una relación sentimental entre ambos, se tiene conocimiento de que sus citas comenzaron desde hace algún tiempo, pues nueve meses atrás fueron vistos disfrutando de un evento público en la ciudad de Los Ángeles.

Cabe destacar que los detalles en torno a esa pasada cita han venido acompañados de una serie de fotografías de paparazzi, en las que Pitt y Nicole se dejan ver de lo más sonrientes y cercanos. De acuerdo con información revelada por el Daily Mail, las imágenes son de noviembre de 2019, y fueron captadas durante un concierto que Kanye West ofreció en el Hollywood Bowl. Para disfrutar de esa noche, la pareja decidió ubicarse en uno de los palcos VIP, desde donde fueron fotografiados conversando, lanzándose miradas de complicidad y sin que aparentemente se percataran de ello.

Algo que tampoco pasó desapercibido en esas postales que han comenzado a viralizarse, es que en la fila trasera de los lugares que ocupó la pareja también se puede ver a la actriz Alia Shawkat, con quien Brad fue relacionado sentimentalmente. Sin embargo, a finales de junio de este año, se encargó de desmentir los rumores, asegurando que entre ella y el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood solo prevalece una linda amistad. “No estamos saliendo, solo somos amigos. Nos hicimos amigos y Brad me presentó a su grupo de amigos, y creció a partir de ahí…”, explicó la intérprete en su momento a Vulture.

La nueva escapada de Brad por Europa

Para pasar estos días, Brad y Nicole eligieron Francia como su principal destino, y aunque no hay información precisa de los motivos por los cuales volaron a aquel país, se cree que ambos se encuentran disfrutando de unas vacaciones en Château Miraval, una millonaria propiedad que el cotizado galán adquirió con Angelina en 2011. Precisamente, los dos fueron captados por los paparazzi durante su llegada a París, desde donde se trasladaron al aeropuerto internacional de Le Castellet. En las imágenes se les aprecia luciendo ropa casual, cubrebocas y gafas de sol, una escena que no pasó inadvertida por quienes de inmediato se preguntaron si se trataba de la nueva conquista del intérprete.

Page Six, publicación en la que se da por hecho un romance a partir de las declaraciones de una fuente, también añade sobre el posible estatus de la pareja. “Se están viendo, ellos están disfrutando de unas vacaciones juntos”. Y claro, luego de la información que ha surgido, también se han revelado detalles en torno a la vida de Nicole, pues hasta el momento se sabe que podría tener 27 años de edad, que es originaria de Alemania y que entre otras cosas habla cinco idiomas. Además, se estima que lleva una década en el modelaje, lo que le ha permitido posar para la portada de la versión alemana de una prestigiada revista de moda, tal cual se aprecia en sus redes sociales, espacio en el que suele ser muy reservada sobre los aspectos personales, por lo que hasta el momento no hay pistas claras de su supuesta relación con Brad.