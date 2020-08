Galilea Montijo y la cariñosa felicitación de cumpleaños a Claudio, uno de los hijos de su esposo

Cuando la historia de amor entre Galilea Montijo y Fernando Reina comenzó, el corazón de la conductora también fue conquistado por Alexis y Claudio, los hijos mayores del político a quienes procreó durante su matrimonio con Paola Carus. Echando mano de la gran relación que ha construido con los hijos de su marido, esta mañana, la presentadora de Hoy dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños al menor de los niños quien, este 26 de agosto, celebra su cumpleaños número 11. Con una foto en la que se aprecia la sorpresa con la que la familia le cantó Las Mañanitas al festejado quien, disfrutó de ricos postres en los que imprimieron algunas fotos familiares: “Happy Birthday mi güero chulo. Te amo mi Claudichi”, escribió Montijo como descripción de esta imagen, donde podemos ver lo mucho que ha crecido el hijo de Reina.

El gesto de Galilea al hermano mayor de su hijo Mateo, causó revuelo en sus redes sociales donde sus fans se volcaron en felicitaciones dedicadas al cumpleañero. Entre los mensajes que le hicieron llegar, resalta la de que le envió Inés Gómez Mont, quien le escribió: “Feliz cumple a ese guapo. Los amamos”. Además de los mensajes de Montijo y de Gómez Mont, Claudio también recibió los buenos deseos de su papá, Fernando Reina, quien recurrió a su cuenta de Instagram para escribirle: “11 años se han pasado volando. ¡Feliz cumpleaños a mi Claudio!”, el político acompañó esta frase de una foto del festejado surfeando, una actividad que él les quiso enseñar a sus tres hijos, pues recordemos que es un apasionado de los deportes acuáticos.

Durante la contingencia sanitaria, Galilea ha estado muy cerca de los hijos de su esposo, así lo ha compartido en sus redes sociales y hasta en el programa Hoy donde, como parte de las cápsulas que preparó desde casa, resalta una en la que contó con la colaboración de Paola Carus, es exesposa de Fernando Reina, con quien se lleva de maravilla. Cabe resaltar que la relación cercana que Galilea tiene con los hijos del político es resultado de la convivencia que todos en casa sostienen con la mamá de los niños, quien ha procurado que Claudio y Alexis se mantengan unidos a su papá y a su familia.

Su especial relación con los hijos de su esposo

En febrero pasado, Galilea Montijo abrió su corazón y habló de su historia de amor en entrevista para el programa Hoy, donde confesó que una de las cosas que la orilló a convertirse en mamá al lado de Fernando Reina fue verlo con Alexis y Claudio: “Me di cuenta de lo excelente papá que es, de lo excelente persona que es, a los tres meses yo dije, yo con este sí tendría un hijo”. Aseguró que desde que conoció a los niños, los ven como suyos: “Yo cuando conozco a Fer, el grandote tenía cuatro años, que es Alexis y Claudichi tenía dos años, entonces yo, de la noche a la mañana estaba: casada, embarazada y con dos niños, porque yo siempre los he contado como míos”, recordó.

En esa conversación, Galilea reconoció que, aunque no tuvo más hijos, su familia está completa: “Me quedé con las ganas, sí, pero no creo que me falte, porque soy muy feliz con puro hombre en mi casa y también siento que yo tengo el carácter para estar con puro hombre y así me quedo (…) Yo me siento muy bendecida de tener una familia y que, de la noche a la mañana ya no era, nada más una pareja, ya éramos cinco los de la familia. Formar una familia al final del día vale la pena todo, esa madurez de sacar adelante una familia te la da el tiempo”, contó la conductora en aquella sincera charla con Magda Rodríguez.