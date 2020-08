Con profunda tristeza, Diego Boneta se despide de su abuelita: ‘El cielo está de fiesta’

A lo largo de la vida de Diego Boneta hay una figura femenina que marcó su historia; se trata de su abuelita, doña Josefa Boneta, viuda del doctor F.W. Boneta, quien este 26 de agosto lamentablemente falleció. A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de Luis Miguel, La Serie dio a conocer la triste noticia con un sentido mensaje y una serie de fotos y videos con los que hizo un homenaje a la memoria de su abuelita: “Pepa, el cielo está de fiesta dándote la bienvenida junto con abuelito Otto. Siempre vivirás en nosotros. Descansa en paz”, escribió el actor en esta red social. A finales de 2012, ¡HOLA! fue testigo de la especial relación que tenía el cantante con su abuelita quien, apareció en nuestras páginas durante un reportaje familiar, en el que los Boneta nos abrieron las puertas de su casa, en Los Ángeles.

Además del mensaje en el que dio a conocer el sensible fallecimiento, el también cantante dedicó otro post a Pepa, en el que le refrendó su amor: “La reina de mi corazón hoy y siempre. Te quiero mucho Pepa”, escribió al lado de una de sus últimas imágenes juntos. Con estas publicaciones, Diego quiso recordar los buenos momentos al lado de su abuelita, como la ocasión que la sorprendió con un ramo de flores: “¿Dónde está la más guapa?”, se escucha decir al actor al encontrarse con su abuelita quien, de inmediato, responde con un “¡aquí!”, haciendo referencia a que era la más guapa del lugar. Debido a lo querida que es Pepa para los fans de Boneta, él constantemente los mantenía al día sobre su situación de salud: “Las personas más importantes de mi vida… Gracias por tenerla en sus pensamientos y oraciones. Te adoro Pepa”, escribió hace unos meses el actor.

En diciembre de 2018, meses antes de que Boneta viviera el éxito de la serie de Luis Miguel, compartió con sus seguidores una de sus visitas a su abuelita quien participó en un Live de Instagram con él. Con delicadeza y caballerosidad, el actor le estuvo explicando de qué se trataba ese video donde, acaparó todas las miradas, por la personalidad magnética que poseía. En aquella charla con los fans de su nieto, doña Josefa confesó que Diego tenía el sueño muy pesado y que le costaba mucho levantarse de la cama, por las mañanas, también reveló que, cuando era niño, Boneta le daba unos masajes en la espalda. La señora provocó la ternura de todas las fans de Diego cuando lo catalogó como un “chico regular”, mientras que admitió que su nieto Santiago, es el más guapo.

Doña Pepa, una consentida de nuestra redacción

Con la simpatía que caracterizaba a doña Josefa, en noviembre de 2012, formó parte del entrañable reportaje que los Boneta concedieron para nuestras páginas. En aquella entrevista, la abuelita del actor nos platicó que no solía ser parte de este tipo de actividades editoriales, pero que su afición por nuestra publicación era tan grande que ameritaba su presencia: “En esta foto sí me pongo, porque yo he coleccionado los ¡HOLAS! toda mi vida”, admitió la señora quien apareció muy sonriente en este reportaje que, hoy, se convierte en uno de los recuerdos más especiales en la carrera de Diego.

En aquella ocasión, Boneta nos habló de la importancia que tenía para él su familia y de cómo cada miembro lo apoyaba de distintas maneras para seguir construyendo su sueño en esta profesión: “Mi familia es mi apoyo, mi soporte, mi roca. Yo le tengo pavor a algo que es una realidad en Hollywood: tengo miedo de perderme. Hay tantas y tantas historias de gente que ha estado donde yo estoy ahora y cuya vida ha quedado destrozada. El hecho de saber que cada día puedo llegar a mi casa y estar con mi familia es un regalo”, comentó Diego quien estuvo acompañado, además de su abuelita Pepa, de su mamá, Astrid Boneta; su papá, Lauro González y sus hermanos Natalia y Santiago.