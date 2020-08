¡Como una sirena! Itatí Cantoral y su verano más espectacular en Acapulco

Itatí Cantoral se encuentra en uno de sus mejores momentos y se nota. Como parte su protagónico en la historia La mexicana y le güero, la actriz se encuentra en Acapulco grabando algunas escenas de la nueva producción de Nicandro Díaz donde, comparte créditos con Juan Soler, quien también viajó al puerto. Aprovechando esta locación, la actriz ha posado para las fotos más espectaculares en bikini, en las que presume cuerpazo, resultado de la disciplina que tuvo en la cuarentena, cuando contó con la motivación de sus hijos, Roberto Miguel y José Eduardo, quienes se convirtieron en sus entrenadores. Convertida en una sirena de carne y hueso, la actriz causó revuelo en Instagram con una foto en la que aparece posando a las orillas del mar, ataviada en un bañador de dos piezas en tono salmón: “En el mar la vida es más sabrosa”, escribió como descripción de esta imagen que ya se viralizó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Según ha compartido en esta red social, María Itatí, su hija menor, está con ella en Acapulco, donde, entre corte y corte, la actriz disfruta de este paraíso mexicano. Tan coqueta como su mamá, la niña también ha posado para varias fotos del recuerdo, como en la que aparecen cubriéndose del sol con estilosos sombreros y atuendos ligeros, ideales para el clima cálido: “¡Por siempre amigas! Mi regalo perfecto, María Itatí”, escribió la actriz, en otra foto, donde aparece al lado de su hija quien, en octubre pasado, cumplió 11 años de edad. De esta secuencia de fotos en el puerto, destaca otra en la que aparece Itatí en solitario ataviada en un vestido rosado en el que también deja ver que, físicamente, se encuentra en un muy buen momento.

VER GALERÍA

Debido a que las grabaciones de La mexicana y el güero se suspendieron por la pandemia, durante el aislamiento Itatí prestó especial atención en mantener su imagen y estar lista para cuando la producción retomara sus actividades, situación que ocurrió a principios de junio, cuando regresó a los foros de Televisa bajo estrictas medidas de seguridad. Sobre su regreso al trabajo Itatí comentó en aquel momento: “Creo que somos pocos los que tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta, entonces, además de todas esas bendiciones, la bendición del padre Pedro que viene a darnos fe, seguridad y confianza en Dios para llevar esto a un buen puerto”, declaró a Hoy. Entre las precauciones que ha tomado la producción, están la aplicación de pruebas de Covid-19 a todos sus colaboradores.

El ejercicio como un hábito

Como todos los invitados a Netas Divinas, en diciembre de 2018, Itatí Cantoral se sinceró con las conductoras sobre el hábito que más le cuesta trabajo y resulta que, aunque no lo crean, entrenar es una de las actividades que menos le entusiasman: “A veces me da muchísima flojera hacer ejercicio, es un hábito con el que he luchado mucho, pocas temporadas digo: ‘¡Ay qué padre!’”, comentó. Tras revelar que ejercitarse le cuesta mucho trabajo, Paola Rojas quiso saber cómo es que se mantiene guapísima a lo que reveló: “Porque lo hago, yo soy una mujer que sí hace hábitos, porque si no te haces hábitos yo pienso que la vida se te empieza a complicar y no logras objetivos importantes; entonces, como soy una mujer de objetivos trato de ponerme hábitos, pero a mí los hábitos me cuestan trabajo. Soy disciplinada”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque siempre ha tratado de ser organizada y llevar un horario que le permita cumplir con todas sus actividades reconoció que, antes, cuando su hija María Itatí se iba a la escuela ella regresaba a la cama y dormía unas horas más, una costumbre que ha querido abandonar pues ahora, es cuando su hija se va que su día comienza y así lo explicó: “Mi hábito, que detesto, es ya no regresar a la cama cuando María se va al colegio, por ejemplo, ya me voy a hacer ejercicio a esa hora, pero porque es un hábito que me quise poner ahora”, comentó en aquella conversación la actriz quien, durante la cuarentena mantuvo esta rutina y, en compañía de sus gemelos, cumplió con la dosis de ejercicio diaria.

VER GALERÍA