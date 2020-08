Sin más rodeos, Evaluna Montaner pone fin a los rumores de un posible embarazo

A tan solo unos meses de haber celebrado su soñada boda, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry tienen muy claros sus planes como pareja, sobre todo cuando sus fans los han cuestionado sobre la idea de tener bebés. Y aunque por el momento los recién casados prefieren enfocarse de lleno en sus proyectos profesionales, no han dejado de dar pistas de la gran familia que en un futuro buscan formar, la cual desean esté integrada por siete hijos. A unos días de esa revelación, el feliz matrimonio se ha vuelto a colocar en la mira, pues durante una reciente charla que la joven cantante tuvo con sus fanáticos, no pudo evitar que algunos usuarios curiosos le preguntaran si se encontraba embarazada.

Los rumores en torno al tema cobraron fuerza luego de una interacción que Evaluna tuvo con Camilo en redes sociales, a quien de manera espontánea le preguntó al respecto mientras se encontraban en la cama, esto luego del cuestionamiento de un seguidor: “¿Que si estoy embarazada?”. De inmediato, el cantante sonrió y cubrió su rostro con una almohada, por lo que la hija de Ricardo Montaner tomó la palabra para negarlo, ante las dudas que esta reacción pudiera generar. “No, que la gente cree que sí”, dijo a su esposo entre risas, para luego reiterar con un rotundo “no”, que por el momento no hay ningún bebé en camino.

Pero tras esa simpática situación, hubo muchos que no quedaron conformes con la respuesta, pues continuaron preguntándoselo a la joven, que sin más rodeos realizó una transmisión en vivo para platicar de varias cosas, sin dejar pasar la oportunidad para zanjar de una vez por todas las especulaciones. “No, no estoy embarazada, he estado comiendo mucho en esta cuarentena…”, dijo a lo largo de la charla, en la que confesó que lo que más desean saber sus fans es cuándo ella y su esposo se darán la oportunidad de tener hijos.

Evaluna ahondó en los detalles de los repentinos cambios que ha tenido en su cuerpo, y que al parecer no han pasado inadvertidos por todos aquellos que están muy pendientes de los movimientos de la pareja. “La verdad estaba muy juiciosa hace unas semanas, estuve muy juiciosa por doce semanas con Valverde (su entrenador personal), y sigo estando juiciosa pero ahora me tomo el vinito de vez en cuando, me como un chocolatito por ahí…”, dijo, para explicar así un poco de cómo ha vivido estos días de confinamiento en los que además ha cuidado al máximo de su alimentación. “Estoy un poco más relajada, pero la verdad es que logré muchas cosas que quería con mi cuerpo y estoy muy feliz por eso…”, agregó.

El mejor año de Evaluna

Entre otras cosas, la también compositora hizo un balance de cómo han marchado todo durante estos meses, luego de que febrero ella y Camilo se dieran el “sí, acepto”, en una íntima ceremonia celebrada en Miami, cobijados por el cariño de sus amigos cercanos y su familia. “Yo digo, es el mejor año de mi vida porque simplemente me casé este año y pues eso es algo súper especial obviamente, pero qué cantidad de cosas han pasado desde ese momento…”, comentó, al mismo tiempo en que maquillaba su rostro. Por supuesto, habló de las lindas palabras que le dice a diario su esposo, y de la gran relevancia que toman esos románticos mensajes para ella. “Tener a Camilo es lo mejor que hay en la vida, porque él me dice todos los días que soy la mujer más hermosa del mundo, y eso me lo empiezo a creer, me lo dice y me lo creo. Me lo dice todos los días y no saben cuánto significa para mí que me lo diga…”, dijo.

