Mauricio Ochmann sobre su separación: ‘El poder hacerlo en amor y en armonía es otra cosa’

Desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, a finales de marzo pasado, dejaron claro que esta transición en la dinámica familiar se realizaría con amor y respeto. Congruentes con la forma en la que manejaron el fin de su relación como marido y mujer, los actores se han mantenido unidos en su papel como papás de su pequeña hija, Kailani, de quien comparten la custodia. Aunque el protagonista de A la Mala ha sido muy cauteloso con los detalles de su divorcio que comparte con sus seguidores, anoche protagonizó una charla con su gran amigo Odín Dupeyrón, donde se sintió con la confianza de contar que, a pesar de lo doloroso que ha sido el fin de su matrimonio con Aislinn, la madurez y el trabajo personal que ha venido haciendo desde hace varios años le han permitido experimentar un separación en paz: “Sobre todo aprendí la perspectiva y la visión de cómo sí te puedes separar bien, cómo sí puedes tener un vínculo padre de familia, de cómo sí se puede. Porque generalmente estamos acostumbrados al pleito”, confesó durante este Live. Mauricio reconoció que poder separase de esta forma con Aislinn ha sido muy especial: “El poder hacerlo en amor y en armonía es otra cosa”, comentó.

Aunque ahora tiene muy claro cómo quiere vivir, esta claridad no siempre acompañó al actor quien recordó los difíciles momentos que lo llevaron al límite, cuando su abuso en sustancia lo mantenían alejado de la realidad, una situación que terminó cuando decidió tomar el control de su vida, un proceso en el que Odín fue una pieza clave: “Para mí hay un antes y un después completamente, desde haber estado evadiéndome, no solamente de mis responsabilidades y de mi vida, porque finalmente, digo, para la gente que no sepa: Yo hace 13, creo que ya casi 14 años, que dejé de evadirme con sustancias y con alcohol y ese tipo de cosas, porque decidí rescatarme y salvar mi vida que, dos años antes de eso ya me venías confrontando tú (…) finalmente fue una bomba de tiempo que me hicieron este cambio de vida, levantar la mano y pedir ayuda, y comenzar este viaje para hacerme responsable de mí”, recordó Mauricio.

Gracias a aquella decisión, Ochmann comenzó a construir el hombre que es hoy, al que todavía le lastiman los acontecimientos de la vida, pero que sabe cómo enfrentar las grandes batallas: “Ya no necesitas de nada externo de dónde agarrarte, las cosas siguen sucediendo (…) tú has sido testigo que he pasado por todo tipo de situaciones y siempre me has dicho: ‘Ay, ya vas más agarradito’. Yo tengo la enorme ventaja de que seas mi amigo, de conocerte, de tenerte en mi vida, pero la gente a través de todo lo que tú haces (…) tienen la maravillosa herramienta de que estés ahí”, comentó el actor. Mauricio reveló qué es lo que más disfruta de este cambio que experimentó: “Hay algo hermosísimo que tú dices mucho y que a mí se me quedó grabado y que lo pude experimentar en carne propia que es el ser mi propio padre, ser mi propia madre, ser mi adulto responsable. Lo que más valoro el día de hoy es el tenerme entre mis brazos, el haber encontrado esa confianza básica que no tuve de nacimiento, esa contención, que no necesito de nadie, eso es lo más satisfactorio”, explicó.

Las heridas del pasado

La historia de vida del actor lo colocó en un lugar donde comenzó a relacionarse de manera errónea y así lo recordó: “Yo venía de sentir que empeñaba mi alma en cada relación, ya fuera de amistad, ya fuera de pareja, yo sentía que empeñaba mi alma y, la verdad, no es por darte cebollazos, pero es muy difícil encontrar gente congruente con lo que dice, lo que piensan y lo que actúan, porque yo hoy por hoy ya me cansé de los tacos de lengua, es como, no me hables, no me digas, demuéstrame con los actos”, explicó. Aseguró que este nivel de conciencia le ayudó a sanar heridas del pasado: “Yo de infancia, de adolescencia, realmente no tuve esa contención, al principio de la terapia, lo vi y era que esta parte de la confianza básica generalmente los seres humanos la tienen con la mamá, el papá, un tío o un primo, y yo la verdad, por mi historia, no, me acuerdo de que trabajamos para recuperar esa confianza básica y sí”.

Mauricio describió que durante muchos años sintió un vacío con el que también aprendió a lidiar: “De repente llegó un día que se fue”, confesó. El actor reconoció que este cambio de vida no hubiera sido posible sin Odín: “No quería cambiar en ese momento, porque yo quería seguir en la fiesta y en la inconciencia, en ese momento, pero la vida te pasa la factura y las consecuencias de tus decisiones ahí se van viendo (…) Siempre te lo voy a agradecer, por eso estaba diciendo que eres uno de los pilares o el pilar más importante de mi vida, porque realmente siempre me confrontas y me dices la verdad de frente, sin temor a perder la amistad, sin temor a que me vaya a enojar o a pesar de que salga yo corriendo”, le dijo a Odín, quien llegó a su vida hace casi una década.