Qué hizo llorar tan desconsoladamente a Jennifer Garner

No es para nada extraño ver a Jennifer Garner desfilando muy glamurosa en una alfombra roja, como tampo verla en su faceta de chef amateur en su Pretend Cooking Show, lo que sí es poco usual es verla llorando desconsoladamente. La actriz es conocida por su buen sentido del humor, por eso sorprendió mucho a sus seguidores ayer cuando compartió en su Instagram un video en el que se le ve envuelta en llanto. Y aunque de entrada muchos pudieron haberse alertado por la imagen tan desgarradora de la actriz, ella explicó en su publicación que el motivo de sus lágrimas era el fin de una serie que la cautivó a ella y a su familia. "Mis hijos y yo hemos pasado meses amontonados en el sofá trabajando en 'Cómo comportarse como adultos', también conocido como The Office. Aparentemente somos personas sensibles, el final nos afectó bastante", escribió la actriz junto al clip, aclarando además que grabó su testimonio en cámara lenta, razón por la que al parecer se vio en la necesidad de acompañar las imágenes con una narración con voz en off. "Cuando noté que accidentalmente había filmado mi testimonio de despedida en cámara lenta, me di cuenta: 'Tu lunes también podría necesitar esto'", agregó en su post, dejando ver que no quiso desaprovechar la ocasión para divertirse con su propia reacción; haz click abajo para verla.

