Con el corazón en la mano, Verónica Castro habla por primera vez de la partida de su mamá: 'Sufrí mucho'

Si por algo se caracteriza Verónica Castro, es por el optimismo con el que asume cada instante de su vida, más allá de las circunstancias complejas que ha tenido que enfrentar a lo largo de los años. Recordemos que recientemente, la actriz atravesó por una de las experiencias más duras, cuando en abril pasado se dio a conocer la lamentable partida de su mamá, doña Socorro Castro Alba. Y aunque a través de sus redes sociales había compartido sutiles detalles de su sentir en estos momentos, finalmente ha hablado de cómo se encuentra, y de la manera en que este suceso repercutió en su estado de ánimo. Sin embargo, hoy atesora las grandes lecciones de la matriarca, así como las “últimas palabras” que le compartió y que han quedado grabadas en su memoria para siempre.

La protagonista de telenovelas como Rosa Salvaje y Los Ricos También Lloran, recordó cómo a raíz de un accidente casero que padeció su madre, las cosas comenzaron a cambiar de un momento a otro, situación que de inmediato repercutió en su estado de ánimo. “Hace cuatro años que se cayó mi mamá y que realmente ya no se pudo reponer y yo tampoco, entonces fue un tiempo muy difícil, ahora me estoy como reponiendo pero decía yo ‘por qué no puedo caminar, por qué no me puedo parar, por qué no puedo correr, por qué no puedo hablar’. La voz me temblaba, la voz mal, una cosa bien extraña pero yo creo que era cosa de lo mismo…”, dijo en entrevista con la comunicadora Janet Arceo para Radio Fórmula.

Al referirse puntualmente al deceso de doña Socorro, Verónica habló a corazón abierto, revelando incluso parte de las últimas conversaciones que tuvo con ella y del importante consejo que le dio en su momento, el cual la ha hecho reflexionar a profundidad. “Fue irremediable, se fue y es como que te queda un hueco muy raro que no quisiera que sintiera nadie. Es que esa mamá era para mi muy especial porque además me manejaba la vida, ya en sus últimas palabras me dijo ‘yo a ti como hija tendría que haberte soltado un poquito más la rienda porque no quiero dejarte tan sola’…”, dijo durante la charla en la que se le ve visiblemente conmovida al repasar este episodio tan personal.

En ese espacio, la polifacética estrella también habló de cómo este suceso marcó emocionalmente a su hijo Cristian, con quien la señora Socorro mantuvo un vínculo inquebrantable desde que él era pequeño, tal cual lo ha compartido el cantante en varias de sus entrevistas. “Sufrí mucho con lo de mi mamá y entiendo a mi hijo que lo sigue sufriendo porque prácticamente era la mamá que lo cuidaba… Ver a mi madre que no podía moverse, que le contaba todo, una mujer muy fuerte con mucha entereza…”.

Una lección para toda la vida

Tras este golpe personal, Verónica sigue adelante, orgullosa de que los consejos de su madre le hayan permitido adquirir las tablas para ser la mujer en la que se ha convertido, capaz de lograr todo lo que se propone y sacando a flote todos sus talentos. “Estoy muy bien, así sola, le di las gracias de que me dejó así y de que me forzó muchas cosas de que ‘tienes que trabajar, tienes que ir y tienes que venir, corre, si ella puede tú también puedes’, puras cosas positivas que ahora las veo y digo ‘qué fuerte, qué fuerte era mi mamá’…”, agregó la intérprete, que definió con las mejores palabras a la matriarca, que siempre le demostró fortaleza más allá de cualquier situación. “Fue una gran maestra de vida, ‘ser fuerte, salir adelante, échale ganas, no importa’ (me decía) …”, comentó.

