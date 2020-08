Chantal Andere comparte la razón por la que su esposo estuvo hospitalizado

Durante esta contingencia sanitaria, Chantal Andere, como muchos otros famosos, se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de Instagram, donde hace uno días le dedicó una entrañable felicitación de cumpleaños a su mamá, la primera actriz Jacqueline Andere, y donde hace unas horas agradeció las muestras de cariño que le hicieron llegar luego de que, esta mañana, publicara que su esposo, Enrique Rivero Lake, tuvo que ingresar al hospital, del cual ya fue dado de alta. Con la sinceridad que caracteriza su relación con sus fans, la actriz comentó en el breve clip: “¡Hola!, pues ya aquí saliendo con el exenfermito, ¡saluda! Gracias por sus mensajes de apoyo, de cariño está muy bien, ya vamos a llegar a casa, a cuidarse una semana y como nuevo. Gracias a todos, los quiero”. En el video, vemos a su esposo muy recuperado de la intervención que le realizaron para retirarle una hernia inguinal. Durante el matrimonio de Chantal Andere y Enrique Rivero Lake la complicidad, el apoyo y el amor siempre ha sido el hilo conductor de su historia.

Esta mañana, la actriz compartió con sus seguidores los motivos por los cuales su esposo visitó el hospital, dejó claro que la operación había salido muy bien y su esposo sólo estaba esperando el alta médica para poder salir: “Pues, así las cosas. Una hernia inguinal llevó a mi esposo al hospital el día de ayer. Gracias a Dios está muy bien y al rato ya estará en casa con nosotros para cuidarlo mucho”, escribió. Este mensaje provocó la reacción de varios de sus seguidores que se preocuparon por el estado de salud del actuario, razón por la cual le hicieron llegar varios mensajes de apoyo a la actriz.

Apenas la semana pasada, Chantal compartió con sus fans el último logro profesional de su marido, quien inauguró una galería de arte en la zona de Polanco: “Qué alegría me dio ir hoy a conocer tu galería. Mi amor, por fin, un sueño más cumplido. Somos afortunados, tus hijos y yo, de tenerte”, escribió al lado de una foto con él. Esta no es la primera ocasión, durante la contingencia, que Chantal le dedica un mensaje a su esposo, el pasado Día del Padre le escribió: “Sin duda alguna mis hij@s no pudieron tener un mejor papá que tu @enriverolake. Eres un padre ejemplar y maravilloso. Gracias por hacer a nuestros niñ@s tan felices y hacerlos personas de bien. Y yo no puede tener a un mejor papá que tú. Te abrazo fuerte hasta donde te encuentres y te agradezco todo y tanto. En fin, estos dos hombres me hacen la mujer más feliz del mundo”.

Su historia de amor

Chantal Andere y Enerique Rivero Lake se casaron en diciembre de 2008, en una ceremonia civil que se realizó en la Casa Museo de La Bola, donde Angélica Rivera, una de las mejores amigas de la actriz, fue una de sus testigos. Para su boda, Chantal lució un elegante vestido diseñado por Eugenio Alzás. Tras darse del “sí, acepto”, la pareja se fue a Nueva York de luna de miel un viaje del que conservan muy buenos recuerdos. El resto es historia, a lo largo de estos 11 años, el matrimonio procreó a Natalia, su primogénita, quien actualmente tiene 10 años de edad, y a Sebastián, de 6.

En mayo pasado, el hijo menor de la pareja celebró su cumpleaños número 6 en medio de la contingencia, por lo que no tuvo una fiesta con invitados, pero sí una íntima celebración organizada por su mamá con temática de superhéroes: “Hoy hace 6 años llegaste a completar la familia que tanto deseábamos Natalia, papá y yo. Gracias Sebastián por ser como eres y por darnos tanta alegría todos los días. Te adoro y deseo que sigas siendo un niño tan feliz”, le escribió la actriz a su hijo en Instagram, donde compartió varias fotos en las que presumió lo mucho que ha crecido.