Paula Levy se deja ver recuperada en sus redes sociales

Fue a principios de agosto cuando Talina Fernández dio a conocer que una de sus nietas había dado positivo a la prueba de Covid-19, días después, la cantante Ana Bárbara confirmó que se trataba de Paula Levy, de quien estuvo muy pendiente durante toda su recuperación. En las últimas horas, la joven se ha mostrado muy activa en Instagram donde compartió algunos videos de sus actividades, como la sesión de fotos en la que participó como modelo para la lente de su hermana mayor, María Levy, donde deja ver que ha superado la cuarentena. Recordemos que, cuando Talina reveló en Sale el Sol que su nieta estaba en aislamiento, dejó claro que la joven ya estaba superando el virus: “Esta persona, que amo tanto, ya se siente mejor, pero ha sido una sorpresa muy desagradable saber que, a una personita de 18 años, también le da Covid-19”, comentó.

En sus historias, Paula se dejó ver durante su trayecto, en auto, a la locación que eligieron para que María mostrara sus dotes como fotográfa, mientras que ella y una amiga fungían como modelos. Más tarde, compartió imágenes de unas esculturas en las que ha estado trabajando y también publicó un video donde se deja ver muy sonriente al lado de su gato. Cabe destacar que, aunque Paula sí había usado su cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes, su actividad durante la cuarentena disminuyó considerablemente pues, la joven estaba centrada en su recuperación ya que, de acuerdo con su abuelita, sí presentó varios síntomas: “Llegó a la casa del novio, me habló y me dijo: ‘Fíjate que no huelo nada y tampoco me sabe nada y me siento muy cansada así que ya voy de regreso a la casa’”, contó la conductora.

Por recomendación de Talina, quien pertenece a uno de los grupos vulnerables de esta pandemia, Paula no regresó a la casa y se aisló en otro lugar. Con este testimonio, la Dama del buen decir exhortó a los padres de familia a cuidar a sus adolescentes para evitar más contagios: “Los jóvenes creen que a ellos no les va a dar nada, se creen Superman, algunos creen que es una mentira del gobierno, no; esto es un llamado a los papás, un llamado a los abuelos: No permitan que sus hijos andan sin cubrebocas en cuanto salen a la calle, ¡por favor!”, comentó en el matutino. Aunque Paula Levy ya es mayor de edad, hace unos meses, se mudó oficialmente a la Ciudad de México, a la casa de Fernández, razón por la que está muy pendiente de ella: “Paula vive conmigo, María vive en su departamento y Paula vive en mi casa. Es tan linda, ya tiene 18 años, Paula está guapérrima”, declaró la conductora en abril pasado a Ventaneando.

Ana Bárbara, pendiente en toda su recuperación

Luego de que Talina Fernández diera la noticia, muchos fans de Ana Bárbara le preguntaron, a través de las redes sociales, si quien se había contagiado había sido Paula a quien, desde muy pequeña, considera una hija. La cantante confirmó que sí, pero que la joven estaba ya en franca recuperación y hasta compartió una captura de pantalla en donde se veía a Levy muy sonriente platicando con la cantante: “Gracias a quienes me preguntan por la salud de mi hija @Paulalevy. Está cada vez mejor y pronto estaremos juntos todos en familia”, escribió la intérprete de Bandido sobre esta imagen que publicó en una historia de Instagram.

Días después, Ana Bárbara compartió otro video donde se le ve sosteniendo una videollamada con la joven a quien, desafortunadamente, no puedo ver, a pesar, de que se encontraba en nuestro país. Aunque no se reunieron, la cantante estuvo muy al pendiente de la recuperación de Paula, quien la llama mamá desde que tiene tres años de edad. Recordemos que Ana Bárbara llegó a la vida de Paula y Emilio Levy (hijos de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández), cuando comenzó su relación amorosa con El Pirru. En una entrevista que sostuvo, el año pasado, con Mara Patricia Castañeda, la cantante recordó cómo fue que Paula decidió llamarla mamá: “Cuando yo conozco a los niños, lo primero que me dice Paula el día que me conoce es: ‘¿Te puedo decir mamá?’ (…) el hecho de que una niña de tres años te diga eso, es algo que va más allá de poder decirle que ‘no’. Yo asumí un papel de mamá porque cuando la gente me dice madrastra no me gusta, mis hijos me empezaron a decir mamá”, contó la cantante en aquella conversación.