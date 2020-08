De viva voz, Angélica Rivera confirma su regreso a la televisión

Estos días de cuarentena, Angélica Rivera ha tenido la dicha de permanecer muy cercana a sus hijas, quienes a través de sus redes sociales han compartido algunos vistazos de la convivencia familiar. Gracias a ello, los fans de la actriz también se han podido enterar de cómo se encuentra la estrella en este momento de su vida, que aunque se mantiene muy discreta y alejada de los reflectores, tiene entre manos algunos planes. Al menos así lo dejó ver la ex Primera Dama de México, quien no dudó en aprovechar la reciente sesión de preguntas y respuestas que Sofía Castro hizo con sus fans para despejar una interrogante, ¿regresará a trabajar en la televisión? Sin dudarlo, y de manera casual, la actriz respondió inmediatamente, acaparando así toda la atención en esta charla que ocurrió desde la habitación.

Tan puntual como suele ser, Sofía se conectó con sus seguidores a través de Instagram para platicar con ellos, un espacio en el que además de revelar algunas de sus rutinas de belleza y ejercicio, dio pie a las preguntas relacionadas con su mamá, que permanecía descansando un momento a su lado. “Aquí está”, se oye susurrar a la joven actriz en los primeros segundos de la historia, para luego continuar: “Ma, que si vas a regresar a la televisión”. Tras el cuestionamiento, Angélica puso fin a la incertidumbre de forma contundente y de viva voz, aunque sin dejar ver su rostro en cámara. “Sí”. La reacción de la mayor de las hermanas Castro fue notoria, pues mostró una mirada de sorpresa en el clip que incluye la palabra “notición”.

En ese espacio, Sofía también habló de la buena relación que mantiene sus padres, y lo grato que ha sido para ella y sus hermanas ser testigos de ese cariño entrañable. “Creo que más allá de sentir algo, de ver que conviven y de ver que tienen una muy bonita relación, es más como agradecimiento y admiración hacia los dos, de haber sido tan maduros, tan inteligentes y que el amor por nosotras tres es mucho más grande… a pesar de estar separados se llevan bien por nosotras tres, porque tienen tres hijas y la verdad es que eso a mis hermanas y a mí nos ha dado mucha estabilidad…”, dijo durante la charla.

De la misma forma, Sofía reiteró cuál es la actual posición de sus papás, luego de que algunos fans le expresaran sus dudas sobre si se trataba de un “regreso” de los dos o una amistad. “Mis papás no volvieron porque nunca se fueron, terminó su relación como pareja pero no como papás…”, agregó. Así, la joven dio muestra de lo bien que pasa estos días en compañía de los suyos, mientras se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, pues a lo largo de esta cuarentena ha encontrado el perfecto equilibrio entre el trabajo, el amor y la familia.

El “regreso” de Angélica a la TV

En febrero de 2020, la ‘Gaviota’ “regresó” a la televisión, pero no como muchos de sus fanáticos lo esperaban. La actriz visitó la sala de ensayos del reality show de Mira Quién Baila, programa del que formó parte Sofía, para darle una grata sorpresa a su hija, a la que abrazó y le dedicó lindas palabras, en un instante que quedó para el recuerdo. “Vengo a decirte que me siento muy orgullosa de ti, todo lo que estás haciendo ha valido la pena y aquí estoy”, comentó la actriz en medio de un abrazo con Sofía. Visiblemente conmovida, Castro le comentó a Rivera lo especial que era para ella tenerla presente en ese momento: “Agradezco que estés aquí, porque sé que es complicado”, a lo que Angélica respondió. “Hoy vengo de mamá. Yo quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente, porque has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado”, explicó.

