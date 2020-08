¿Qué hizo llorar a Alessandra Rosaldo en su conversación con Aislinn Derbez?

Echando mano de la buena relación que existe con Alessandra Rosaldo, Aislinn Derbez realizó un Live en Instagram con ella y con su hermana, Mariana Sánchez, quien se ha convertido en la coach de la familia Derbez. La conversación estuvo centrada en cómo fue que la hermana de la cantante llegó a darle un giro a la vida de todos pues, sin querer, los motivó a hacer el ejercicio un estilo de vida; aunque, al principio, no todo fue miel sobre hojuelas, pues Sánchez recordó, entre lágrimas, lo difícil que resultó para ella y para su familia establecerse en Los Ángeles, una ciudad en la que Rosaldo la recibió con los brazos abierto. Aunque Alessandra y Eugenio se convirtieron en su principal apoyo, Mariana tuvo que lidiar con un sentimiento de desapegó, al ver llorar a su hermana, la vocalista de Sentidos Opuestos se conmovió hasta las lágrimas y reconoció que, aunque su objetivo era rescatarla, en realidad se rescataron mutuamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Conmovida por el cambio que ambas han tenido y feliz con el momento en el que se encuentran ahora, Rosaldo recordó: “Al querer yo rescatar a Mariana sin darnos cuenta nos rescatamos mutuamente, me di cuenta yo que, en este afán de querer rescatarte, de querer ayudarte y de sentir mucha importancia de no saber qué hacer, lo único que me tocaba a mí era estar ahí para ti, incondicionalmente cuando me necesitaras, en el momento en el que me necesitaras, ya sea para abrazarte, para secarte las lágrimas, para llevarte un café, para lo que fuera (…) muchas veces el que quiere rescatar busca fórmulas, busca maneras, quiere llenar los vacíos de alguna forma y no se puede, más bien no se debe, uno debe respetar el proceso de los demás”.

VER GALERÍA

Aunque, parecía que Alessandra estaba estable en Los Ángeles, personalmente lidiaba con conflictos internos que, sin querer, su hermana ayudó a sanar: “Yo también estaba en un momento difícil, lo he platicado ya muchas veces, yo me había abandonado a mí misma, había subido mucho de peso, había caído en el círculo vicioso de pretextear, de no cuidar mi alimentación, de no moverme nada, estaba en el sedentarismo total, de alguna forma yo creo que estaba deprimida, no algo grave, pero sí estaba deprimida y cuándo tú llegaste con tu energía que no paras, no tuve de otra más que decir: ‘ok’”, contó.

Alessandra reconoció que tener a Mariana en la misma ciudad fue un regalo, pues consiguió retomar el estilo de vida saludable que había dejado por un tiempo: “Confieso que a mí solita me cuesta trabajo, yo necesitaba una motivación (…) volver a moverme me ha transformado y ha cambiado mi vida y en este momento, además histórico, en el que estamos confinados quién sabe cuánto tiempo más, me atrevo a decir que a mí y a muchos mantenernos en movimiento y enfocados nos ha salvado la vida”, comentó sobre los entrenamientos en redes sociales que ella y Marina realizan desde el comienzo de la contingencia.

VER GALERÍA

Aislinn Derbez también venció la tristeza con ejercicio

Por su parte, Aislinn Derbez, quien también es una de las participantes en los entrenamientos, reconoció que, durante los últimos meses, aprendió que el ejercicio el mejor antídoto para la tristeza y aunque le cuesta trabajo, contar con un equipo de contención como el que tiene en casa la ha ayudado muchísimo: “Soy la persona menos disciplinada que existe, la parte de moverme era sólo por tener buen cuerpo, era hacer ejercicio un mes antes para irme a la playa y yo no me había dado cuenta lo que te deprime el sedentarismo, es una de las principales razones de depresión (…) una de las cosas que más te puede ayudar a cambiar el chip, esta desesperación, cuando está el vaso lleno y ya no tienes mecha, de verdad, el ejercicio ayuda a que drenes muchísimas cosas”, contó provocando la empatía de muchos de sus seguidores que, en sus comentarios, se lo hicieron saber.