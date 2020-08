¿De vuelta a la soltería? Paola Rojas se sincera sobre su situación sentimental

La sinceridad es uno de los rasgos que mejor define la personalidad de Paola Rojas, quien a lo largo de estos meses ha compartido con sus seguidores algunos aspectos de índole personal, de los cuales ha podido atesorar importantes lecciones. Del mismo modo, ha expresado sin ningún filtro sus opiniones sobre las claras expectativas que tiene en el terreno sentimental, un aspecto que sin duda ha generado mucho interés entre su público, al que una vez más ha hecho otra importante revelación. Recordemos que en meses pasados, se rumoró que la periodista mantenía un romance con un empresario, sin embargo, ella misma se ha tomado un tiempo para aclarar cualquier interrogante y dar detalles de cómo se encuentra en este instante.

De lo más sonriente, Paola respondió a las preguntas de los medios de comunicación, dando muestra de la actual postura que mantiene en torno a los temas del corazón. “Estoy abierta a lo que sea que llegue a mi vida, creo que me queda muchísimo todavía por vivir, me hace mucha ilusión todo lo que pueda ocurrir en adelante en términos profesionales pero también personales…”, dijo durante la charla, retomada por el programa televisivo Sale El Sol. Así, con una actitud de lo más positiva, la comunicadora dio otra lección de honestidad frente a sus colegas, que se mostraron muy curiosos ante sus respuestas.

Sin más rodeos, y ante los rumores en los que incluso se asegura que actualmente mantiene un romance, la periodista respondió con toda firmeza, poniendo así punto final a las dudas en relación con el tema. “Hoy por hoy no estoy con nadie pero me parece que es parte del proceso, una etapa para reconstruirme, para reconvertirme…”, explicó, visiblemente optimista y orgullosa de esta postura con la que hoy se asume así misma. Por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el matrimonio. “Ahora, si dices ‘reconstruir mi vida’ y con eso te refieres a casarse, no, así estoy cómoda… alguna vez tendré un novio, o dos ¡no es cierto!”, dijo en tono de broma y entre risas.

Su mayor prioridad, la familia

Lo cierto es que la soltería no solo le ha permitido a Paola replantearse varios aspectos en su vida, sino también permanecer más cercana que nunca a sus adorados hijos. De hecho, ha sido muy sincera al hablar de la posibilidad de tener una pareja, destacando el importante requisito que cualquier galán debe cumplir si este desea conquistar su corazón. “Yo, a estas alturas me preguntas, el hombre perfecto, el primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada…”, aseguró durante una emisión del programa televisivo Netas Divinas, del cual es conductora. “Si no hay una buena relación con mis hijos, hasta luego, feliz año…”, comentó.

Por ahora, disfruta al máximo cada instante junto a sus pequeños Leonardo y Paulo, a quienes recientemente celebró por todo lo alto a principios de agosto, con motivo del cumpleaños número 9 de los niños. “Feliz cumpleaños a los amores de vida. Gracias por llenarme siempre de alegría e inspiración. Los amo con todo mi corazón”, escribió al pie de una bella postal, la cual dio a conocer en sus redes sociales, y en la que aparece con sus hijos jugando sobre la arena a la orilla de la playa, regalando una gran sonrisa a los pequeños que sin duda están muy orgullosos de su famosa mamá. Y claro, las reacciones de sus fans fueron inmediatas, regalando miles de “me gusta” a las fotos, así como un sinfín de mensajes con buenos deseos.

