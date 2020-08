Iván Sánchez se sincera sobre el estado de su corazón: 'Está feliz, está contento...¡está fenomenal!'

Cuando el trabajo de Iván Sánchez llegó a México con La Reina del Sur, el actor jamás imaginó que nuestro país se convertiría en su segunda casa. Con su personaje de El Gallego, conquistó al público nacional que lo catapultó a la fama internacional, esa relación que comenzó entre el español y su público mexicano se conserva hasta el día de hoy, razón por la cual, siguen muy pendientes de él y de su vida, tanto profesional, como en la sentimental, de la que últimamente se ha estado hablando mucho. En ese sentido, esta mañana cuando protagonizó una Live en Instagram con su compatriota, Mar Saura, la actriz no puedo evitar cuestionarlo sobre ese tema: “Me dicen aquí: ‘Pregunta por favor sobre el corazoncito de Iván’”, dijo la española quien se deslindó con la frase: “yo leo”. Entre risas, el actor, quien recientemente disfrutó de unas vacaciones por Grecia, respondió, pero no quiso dar detalles de si su corazón tiene o no dueña.

Con la habilidad que le ha dejado la profesión dijo: “Está aquí, lo tengo aquí, como detrás del esternón un poquito a la izquierda (…) está feliz, está contento, está tranquilo, ¡está fenomenal!”, comentó haciendo referencia a su corazón, respuesta a la que Mar Saura le añadió: “¡Está guapísimo!”. Tras revelar esto, Iván rápidamente cambió el tema y resaltó el bronceado de la actriz quien, de inmediato, empezó de hablar de otra cosa, pero no quitó el dedo del renglón en cuanto a la vida personal de su compañero actor a quien le preguntó, si se arrepentía de alguna cosa que hizo en el pasado, a lo que Sánchez dijo: “Hay un dicho que es como: ‘No te arrepientas de lo que no has hecho, entonces, no me arrepiento de lo que he hecho, pero sí alguna cosita la tapizaría un poco (…) alguna cosa, algún sufrimiento sí me hubiera evitado, a mí y a algún otro, pero no, la verdad es que cuando uno actúa siempre del corazón y bien, bueno hay veces que se sufre un poco (…) pero yo estoy muy bien y me siento feliz”.

En otra parte de la conversación, Iván reconoció que siempre ha tenido una atracción casi magnética con México que se fortaleció una vez que se le abrieron las puertas de este mercado: “Yo siempre he ido a México, hace 10 años ya empecé a ir a trabajar muchísimo y ya, con mi casa y todo ahí, pero sí, siempre ha habido algo con México no me explico cómo o por qué, pero siempre ha habido un amor de mí hacia ese país. La verdad es que México va para siempre en nuestro corazón”, comentó reconociendo que una de las cosas que más le dolieron en esta contingencia es el no poder venir: “Echo mucho de menos viajar, agarrar aviones e ir a México, el salir, pero sí cada vez ahora usamos más los trenes, de hecho, mañana me voy al Festival de Málaga a presentar una película y tengo que coger el tren”.

Su reciente escapada en Grecia

Aunque Iván Sánchez, como muchos otros actores, no está en activo debido a la pandemia, antes de retomar su actividad profesional decidió aprovechar y tomarse unas vacaciones por Grecia, lugar desde donde posó para las fotos más espectaculares en las que lució como todo un Adonis: “Como ya sabía que iba a empezar a trabajar me escapé a Grecia y fíjate que cuando llegamos al aeropuerto fue desolador por no ves a gente, casi no había turismo, pero claro, visitar ciertas islas que, normalmente están a reventar, que no se puede ni andar, a verlo tú solo, o sea fue un privilegio la verdad”, comentó sobre esta escapada al paraíso.

Antes de este viaje, Iván Sánchez pasó la cuarentena en España, ciudad a la que por fortuna logró llegar, poco antes de que las fronteras cerraran, un trasladó que resultó toda una aventura pues, casi no lo logra: “No me ha pillado ahí de milagro, vamos, que volví a Madrid en el último momento (…) Yo tenía vuelo a México y entonces traté de conectar un billete a España, gracia a Dios que mi prima trabaja en Iberia y me pudo conseguir uno, porque no había manera”, contó hace unas semanas en una entrevista para el programa de internet Los Panas de Ana, donde habló un poco de cómo vivió el confinamiento: “Los primeros días de estar en casa, uno estaba como demasiado activo, enseguida querías hablar con la gente 18 actividades al día, todo el día colgado del teléfono y a mí me ha pasado todo lo contrario, mientras más días han pasado, menos estoy pendiente del teléfono”, contó.