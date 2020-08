¿Quién es quién? Biby Gaytán y su hija Ana Paula sorprenden con radical cambio de look

Por muchos años, de hecho, casi desde su lanzamiento en el mundo artístico, Biby Gaytán ha presumido una larga y espectacular cabellera, un look que decidió dejar atrás. Para sorpresa de todos sus seguidores, ayer por la noche, la actriz compartió una imagen de su radical cambio de imagen pues le dijo ‘adiós’ a su melena y se estrenó con un corte bob, ideal para el verano. Pero Biby no fue la única que visitó al estilista, su hija Ana Paula quien, como ella poseía una larga y nutrida cabellera, también se hizo el mismo corte que, según los comentarios de sus seguidores, las hace lucir más que como madre e hija, como hermana. Aunque Biby no compartió más detalles de su cambio de look, sus fans le solicitaron un video en su recién estrenado canal de Youtube donde cuente cómo fue el proceso, pues en esta cuarentena, la actriz debutó como influencer con divertidos videos en los que revela sus consejos de belleza y hasta las recetas que su suegra le ha enseñado.

“Sí, ya era tiempo de un cambio”, escribió Biby como descripción del álbum de dos fotos donde aparece al lado de su hija quien, si con el cabello corto se parecía a ella, con el bob parece su gemela. Según escribió en una historia la decisión de cambiar de look le costó mucho trabajo, aunque el hacerlo con su hija le dio seguridad: “¡Por fin me animé!”, escribió sobre un clip que compartió su hija Alejandra quien también presumió en su cuenta de Instagram cómo lucen su hermana y su mamá con esta veraniega transformación que a ambas les sentó muy bien: “¡Qué guapa!”, se escucha decirle a su mamá mientras Biby le responde con un: “Te agradezco”. Debido a que las dos poseen una melena lacia, los cortes tienen una linda caída y ambas están felices con el resultado, de hecho, Ana Paula incluso bromeó en sus redes sociales donde se comparó con un personaje de la ficción: “Dora la exploradora”, escribió al lado de una foto de su nuevo look.

Antes de despedirse de su cabellera, hace unos días, Ana Paula, quien guarda un increíble parecido con su mamá recreó un look de su mamá en los 90. Se trata de un peinado en el que trenzó una sección de su melena a modo de diadema y que enmarcó el resto del cabello. La joven compartió con sus seguidores el proceso de transformación en un clip que realizó con su hermana Alejandra, en colaboración con un maquillista profesional Vicente Montoya, quien consiguió que la joven luciera idéntica a su mamá con técnicas que se utilizaban en aquellos años, cuando el maquillaje era más cargado que en la época actual.

Biby Gaytan revela sus tips de belleza

Aprovechando su nuevo foro en Youtube, Biby ha abierto su corazón con sus suscriptores y, además de compartir su día a día como mamá y los consejos más sabios de su suegra en la cocina, ha revelado sus rutinas de belleza para mantenerse tan espectacular como cuando inicio su carrera. Poseedora de una piel envidiable, recientemente hizo un video de cómo cuida su cutis y, de cara lavada, demostró que incluso sin maquillaje luce radiante. De acuerdo con Biby, uno de sus tips más importantes es dormir con la cara muy limpia, además de por la mañana, quitar las imperfecciones generadas por la noche con agua micelar. También recomendó que este tiempo frente al espejo se aproveche para dar masaje en cuello y cara, siempre con movimientos ascendentes para promover la firmeza.

El cutis de veinteañera que posee Biby es resultado de su disciplina pues, cuida cada detalle de su rutina, como humectar la piel un paso que nunca se debe olvidar después de limpiar la cara y antes de aplicar el un suero para hidratar y el bloqueador, un producto que debe ser obligatorio para todos. Ya que tienen al mejor ejemplo en casa, Ana Paula y Alejandra también han compartido en su canal su rutina de belleza matutina, una que resulta muy parecida a la de su mamá, solo que cada se adapta a las necesidades de su piel.