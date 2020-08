August Alsina confiesa que su amistad con Jada y Will Smith continúa: ‘Hay mucho amor’

Después de que Jada Pinkett le contara a Will Smith que sostuvo una relación con el rapero August Alsina, durante uno de los capítulos más comentados de su programa Red Table Talk, el tema sigue dando qué hablar y ahora es el músico quien rompe su silencio y reveló que tiene un gran “respeto” por la pareja e incluso aseguró que existe mucho cariño. Agust concedió una entrevista a People: “Hay mucho amor allí. A veces la verdad es complicada y difícil. Pero (mi relación con ellos) no se rompió en absoluto”, fueron las palabras que eligió para explicar que, a pesar de que la pareja superó su crisis, se mantiene cercano a ellos. El rapero aseguró que decidió hacerlo público luego una vez que esta situación comenzó a afectar su vida profesional: "Había ciertas falsedades sobre mí y eso afectó mis relaciones comerciales".

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El rapero aseguró que cuando empezó a notar que a su alrededor había muchos rumores decidió que era hora de hablar y así lo explicó: “Nunca me importó realmente lo que la gente de mí, pero mi vida personal comenzó a filtrarse en mi vida empresarial”. Alsina comentó que aunque fue tachado de indiscreto, consideró que era lo correcto: “Se pudo interpretar como que soy imprudente o irrespetuoso, así que realmente comenzó a afectar mi sustento y nunca estaré de acuerdo con eso. Tengo tres hijos que cuidar. Mátame, ódiame, apedréame, pero entiérrame como un hombre honesto. Todo lo que puedo hacer es decir la verdad”.

VER GALERÍA

Durante la entrevista, el rapero mencionó a tres hijos, aunque en realidad se refería a sus tres sobrinas, Chaylin, de 14 años; Amaiya, de 13 y Kayden, de 11, de quien obtuvo la custodia luego de la muerte de sus padres; en 2010, la de su hermano Melvin quien falleció durante un tiroteo y, en 2018, la madre de los niños murió a consecuencia del cáncer. El rapero admitió que nunca fue su intención causar problemas entre los Smith; sin embargo, antes de esta entrevista, el músico ya había causado polémica tras el lanzamiento de su nuevo sencillo Entanglementes (enredos), precisamente la palabra que utilizó Jada, durante la charla con Will, para describir su relación con Ausgut.

La charla de Jada y Will

La polémica por este tema comenzó cuando los medios de comunicación comenzaron a replicar la versión de que Jada y August habían sostenido una relación con el “permiso” de Will. Todo parece indicar que esta afirmación fue lo que orilló a la esposa del actor a sentarse con él en la mesa de su programa y aclarar que eso era completamente falso: “La única persona que me puede dar permiso para una circunstancia como esa, soy yo”, comentó tajante. Contó que lo de August ocurrió cuando ella y Will atravesaban una crisis matrimonial que la tenía sumamente afectada: “Tenía mucho dolor y estaba quebrada. En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo”.

VER GALERÍA

Cuando Jada le contó a Will que, después de unos meses de convivencia ella comenzó un “enredo” con Alsina, una palabra que Smith le invitó a definir mejor por lo que terminó diciendo: “Sí, tuve una relación definitivamente”. Con madurez, el actor escuchó a su esposa quien, con esto, quiso de alguna manera limpiar el nombre de Ausgut, pues aseguró que no es ningún “rompe hogares”. Antes de esta polémica, el actor y Jada ya habían hablado de esta crisis matrimonial en el programa de ella: “Ya no decíamos que estábamos casados. Nos referíamos a nosotros mismos como compañeros de vida, pues estábamos en un punto en el que te das cuenta que, estarás con alguien el resto de tu vida”, comentó ella, mientras Will comentó: “Ella no puede hacer nada que rompa nuestra relación”.