Dulce María comparte las primeras imágenes de su ‘baby bump’

Así como en junio pasado Dulce María y Francisco Álvarez anunciaron, a través de Instagram, que están en la dulce espera de su primer hijo, en común, la cantante volvió a hacer uso de esta red social para compartir con sus seguidores las primeras imágenes de su baby bump. Inspirada por el amor incondicional que siente por bebé, del que todavía no conoce el sexo, escribió un texto en el que hizo referencia a la gran lección que está experimentado con su embarazo en medio de la contingencia sanitaria. En este mensaje, habló de cómo, a pesar de la situación, la vida continúa y para muestra, su regreso al trabajo hace un par de semanas a las grabaciones de la serie Falsa Identidad, un proyecto que comenzó antes de enterarse que su bebé venía en camino.

Con dos imágenes en las que aparece acariciando su vientre, Dulce María escribió: “Est@ guerrerit@ aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas como que, a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue, no para de crecer y a mí me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente, porque llevo una almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar. ¡Ya se mueve! Solo me queda dar gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos. Te amamos. @Pacoalvarez y yo les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen. Es verdad que son tiempos difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que sí tenemos y no sacar a Dios de nuestra vida”.

Luego de este post, Dulce María realizó un Live en Instagram donde dio detalles de cómo está viviendo esta etapa: “Creo que tienen una misión estos seres, así que tenemos que ser fuertes”, dijo sobre los bebés que, como el suyo, nacerán bajo la nueva normalidad. Contó que en ocasiones le canta al bebé y que no es algo recurrente debido a que apenas comienza a moverse con los estímulos auditivos. También reconoció que, aunque los primeros meses tuvo muchos antojos, han desaparecido. Contó que ya siente mucho a su bebé quien, en ocasiones, se manifiesta en la madrugada, una sensación que le resulta indescriptible. Entre los cambios que ha sentido con el embarazo, confesó que su instinto protector está más presente que nunca y se describió como una “leona” por su hijo.

En junio pasado, luego de anunciar su embarazo, Dulce María sostuvo una plática, a la distancia, con la actriz española Mar Saura a quien le confesó que no tiene preferencia en cuanto al sexo del bebé: “Mira, la verdad, es que con que venga bien, con que el bebé esté sano o sana, la verdad es que eso es lo más importante. Los dos me harían mucha ilusión, imagínate, es una vida que está creciendo dentro de mí y a ver con qué nos sorprende la vida”, comentó. La también actriz aseguró que ver a su bebé en las visitas médicas es de los momentos más especiales de este proceso “Cuando vas al ultrasonido y ves al bebé, cómo está perfectamente formado desde tan pocas semanas, eso te da toda la motivación para ser fuerte”, explicó.

Su regreso al trabajo

Hace un par de semanas, Dulce María terminó con la cuarentena y retomó su actividad profesional con el regreso a las grabaciones de Falsa Identidad, proyecto en el que comparte créditos con Camila Sodi y Luis Ernesto Guzmán, y al que regresó bajo estrictas medidas de sanidad. Sobre ese tema, la actriz le confesó, en la entrevista cita, a Mar Saura que la noticia de su bebé, aunque era un plan que tenían, los tomó por sorpresa: “No es algo que estaba buscando en este momento. Claro, que es algo que amo y, mi esposo y yo lo queríamos y estamos felices, pero no lo esperábamos ahoritita, en plena pandemia, pero creo que las almitas bajan cuando tiene que ser y por algo está llegando en este momento (…) no sé cómo le vamos a hacer, yo me voy a tener que cuidar muchísimo para verme decente”, comentó sobre este trabajo.