Para no creer, Vadhir Derbez hizo las maletas y se fue de viaje con su ex novia El actor dio todos los detalles de esta escapada a la playa que lo ha dejado fascinado

Si algo caracteriza a Vadhir Derbez, es su predilección por las buenas relaciones, y una vez más ha dado prueba de ello. Siendo fiel a esta manera de pensar, el hijo de Eugenio Derbez, que por ahora se encuentra soltero, ha destapado otra de sus acostumbradas sorpresas a todos sus fanáticos, ahora para compartir un inolvidable viaje que realizó recientemente, nada más y nada menos que junto a una de sus ex novias, a quien presentó a través de un nuevo video publicado en su canal de YouTube. Tan transparente como suele ser, el actor, en compañía de la guapa chica, dio detalles detrás de esta historia de amor que duró tan solo unos meses, enteramente felices de que hoy los mantenga unidos una linda amistad que además cobró fuerza gracias al confinamiento, esto tras dos años de no haberse visto.

A lo largo del clip titulado “vacaciones con mi ex y su familia”, el joven actor reveló los detalles de cómo surgió su historia de amor de siete meses, no sin antes presentar a Natalia Hurtado, quien se robó su corazón de manera inesperada. “Nos conocimos en unos premios, en los Premios Platino, que nos tocó ir cada quien por su lado al evento y fue muy curioso porque ella estaba con su familia, yo estaba con unos amigos y una amiga, y volteo y veo a una niña pero guapérrima…”, dijo Vadhir a lo largo de la charla, visiblemente sonriente, para luego compartir más detalles de ese primer encuentro.

“Yo como hombre, y en este plan de soltería de cuando ves a alguien que te llama mucho la atención, (dije) ‘quiero conocerla ‘, pero aparte estaba sentada no sola, estaba sentada con la mamá al lado y en una banca con gente al lado, era muy incómodo si llegaba y me bateaba…”, reveló el también cantante quien de inmediato tomó la iniciativa para romper así el hielo con Natalia, quien reconoce que de inicio tanto ella como su mamá desconocían quién era el apuesto chico. “No sabíamos quién eras y tú de repente, ‘hola, mucho gusto, creo que ya nos hemos conocido antes, ¿no?’…”, dijo la joven entre risas, a lo que Vadhir respondió sin más rodeos. “El pickup line (frase para ligar) más basura que se me pudo haber ocurrido…”, comentó con su característico sentido del humor.

Por supuesto, Vadhir confesó que esta invitación a la playa ocurrió de manera casual, tras retomar sus conversaciones luego de un tiempo de haber perdido contacto. Sin embargo, no dudó ni un segundo en tomarle la palabra a Natalia e irse de viaje con ella y su familia a Punta de Mita. Pero eso no fue todo, porque además ambos se sinceraron sobre las razones por las cuales su noviazgo no fue tan duradero. “Yo siento que en general, creo que nos dimos cuenta que ya no nos estábamos viendo tan seguido y que en una de esas no nos íbamos a ver tanto, y creo que eso nos apagó mentalmente muy duro…”, contó el intérprete.

Un momento de reflexión

Gracias a este viaje, Vadhir no solo pudo reanudar el contacto con su ex, a quien le tiene gran estima, sino también tuvo la oportunidad de darse un merecido respiro en medio de todas las circunstancias que actualmente está viviendo, así lo confesó al final del video, durante un descanso que tomó para mirar el atardecer. “La verdad es que ha estado increíble este viaje, lo necesitaba muchísimo, creo que me la he pasado trabajando mucho y de repente yo solito me envicio con todo esto, con lo que ha pasado en cuarentena y esto salió y fue como súper impulsivo de decir, ‘órale, va, me aviento, voy, y ha sido una gran decisión. No sabía qué hacer estoy como pasando por muchas cosas en mi vida ahorita, tanto personales como de trabajo y creo que era muy necesario el estar viviendo esto ahorita y qué bueno que dije que sí…”, aseguró. Entre otras cosas, dejó claro que esta escapada no fue de “parejitas”, pues simplemente se dio por el gusto de verse y pasar el tiempo juntos.

