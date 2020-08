¿Un hermanito para Marcelo? Danilo Carrera responde

Ha pasado poco más de un año desde que Michelle Renaud y Danilo Carrera decidieron hacer público su noviazgo. Los actores, que se conocían de tiempo atrás como colegas y amigos, decidieron darse una oportunidad como pareja y las cosas han marchado de la mejor manera. El galán ecuatoriano, quien ahora se encuentra trabajando en una telenovela con su novia, ha extendido su amor al hijo de la actriz, Marcelo, con quien ha compartido los más lindo momentos. Feliz con su relación con el pequeño, el intérprete ha revelado si le gustaría darle un hermanito, debutando así en la paternidad, ¿qué dijo?

Con su noviazgo cada vez más sólido, las preguntas no se han hecho esperar, y los fans de Danilo y Michelle están ansiosos de ver a la pareja dar un paso más en su relación. Este tema ha sido recurrente en las entrevistas, y el actor ha respondido con toda sinceridad. “En la vida hay que ir paso a paso, estamos muy contentos ahorita”, comentó el galán en entrevista con Despierta América al ser cuestionado sobre si él y la actriz tienen en sus planes contraer matrimonio. El actor se dijo entusiasmado de poder compartir créditos nuevamente con la actriz, ahora que es su pareja en la vida real, por lo que de momento ambos se están concentrando en este proyecto juntos. “Estamos viviendo este proceso de la novela al máximo, van a ser ocho meses de grabar diario, de compartir diario, de aprender juntos, de sacar este proyecto adelante, Quererlo todo es otro regalo de la vida… Es increíble estar protagonizando junto a mi novia, junto a Michelle a la mitad de una pandemia”, reconoció agradecido.

Y así como no descartó la posibilidad de una futura boda con Michelle, Danilo tampoco se cerró ante la idea de darle un hermanito a Marcelo. “Pues sí, por qué no, nunca se sabe, pero siempre se está abierto a las posibilidades”, comentó. El actor de 31 años aprovechó la ocasión para expresar el gran cariño que le guarda al hijo de su pareja, con quien lleva ya un largo tiempo conviviendo, incluso desde antes de que fueran pareja, pues en otros momentos ha contado que la actriz solía llevarlo al trabajo algunas veces cuando grababan Hijas de la luna. “Marcelo que es un niño mágico, increíble, que siempre nos dio estructura, que siempre nos ayudó a estar conscientes de que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos para él y para nosotros”, aseguró en la entrevista con el programa de Univision.

Michelle, la más dulce distracción en el set

Al ahondar sobre su experiencia al trabajar en una telenovela nuevamente con Michelle, pero ahora siendo novios fuera de la pantalla, Danilo admitió que ha tenido que contener su amor hacia ella cuando están juntos en el set. “Me distrae muchísimo, la quiero besar y verla todo el día, en escena y fuera de escena”, confesó el actor. “Creo que nos llevamos muy bien, ya fuimos una muy buena mancuerna hace unos años cuando hicimos Hijas de la luna, creo que aprendimos a trabajar en equipo y lo estamos haciendo ahora”, comentó, sin embargo reconoció que a veces los impulsos de manifestar su afecto son muy grandes. “Realmente estoy en escena y la veo y no han marcado un beso y digo: ‘Me muero de ganas de besarte’, lo sé, pero no está marcado el beso entonces no puedo”, contó.

Danilo también habló respecto al gran reto que supuso para Michelle superar su miedo e interactuar con caballos, dado que la trama de la telenovela se desenvuelve en un ambiente campirano. “Me dijo: ‘Danilo, por mi chiquito, por Marcelo, le voy a dar el ejemplo y voy a superar este miedo’”, recordó el actor. “Y la ves montada en el animal y crees que es enorme, de un metro 90 de estatura el animal, y ella dominando el caballo, con mucho miedo al comienzo, y no solamente me enamora más, sino que la admiro muchísimo más, es una mujer muy valiente, guerrera, es un ejemplo para las mujeres”, concluyó el galán dejando más que claro lo enamorado que está de la guapa intérprete mexicana.

