¿En dónde está Eiza González? La actriz desaparece de las redes sociales Los fanáticos de la estrella no han dejado de comentar sobre lo ocurrido, a unos días del contundente mensaje que compartió en apoyo a las mujeres

Gracias a las redes sociales, Eiza González ha logrado consolidar un canal de comunicación directo con todos sus fanáticos, así como un espacio a través del cual suele dar algunos vistazos de lo que acontece en su intimidad. Pero más allá de eso, también ha hecho uso de estas plataformas para dar a conocer su manera de pensar y, por supuesto, alzar la voz siempre que sea necesario. Recordemos que recientemente, incluso envió un contundente mensaje en defensa de las mujeres, y en el que pidió no ser utilizada como ejemplo para “denigrar o minimizar” a otras personas. Sin embargo, a unos días de ese comunicado, y de manera sorpresiva, las cuentas oficiales de la actriz, tanto en Instagram como en Twitter, han desaparecido, lo que ha causado revuelo entre los admiradores de la estrella, que hasta hace unas horas no perdían detalle de sus comentadas publicaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La atención se fijó por completo en los movimientos de la actriz cuando los usuarios, al tratar de ingresar a las cuentas oficiales de la intérprete, se encontraron con que eso era imposible. Al menos en Instagram, en donde acumulaba alrededor de seis millones de seguidores, se puede leer la leyenda “esta página no está disponible”, mientras que en Twitter, el perfil de @eizamusica, despliega a los visitantes otro aviso: “esta cuenta no existe”. Lo cierto es que tras esta situación, los fans de la protagonista de Baby Driver no han parado de comentar en torno a lo ocurrido, sin perder las esperanzas de que próximamente Eiza regrese y, como ya es costumbre, reanude la dinámica que solía tener en estos espacios.

Hasta el momento, no existe una explicación de lo que pudiera haber pasado para que los perfiles de Eiza se encuentren inactivos en redes sociales, si es que esto se trata de alguna decisión personal o, simplemente, de una falla técnica que pueda estar por resolverse. Mientras tanto, ella no ha emitido algún pronunciamiento de manera pública, por lo que el misterio crece en torno a este curioso cambio. Aun así, han surgido algunos rumores en los que se dice que todo pudo haber sido a raíz de aquella publicación en la que se pronunció a favor de las mujeres, aunque nada de eso está corroborado hasta el momento.

VER GALERÍA

Las contundentes palabras de Eiza

Fue a principios de agosto cuando el nombre de la mexicana se convirtió en tendencia en redes debido a una comparación que se hacía de ella. De inmediato, se pronunció al respecto, expresando su molestia por la manera de actuar de algunas personas. “Espero que el 2021 nos curemos de corona, pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio, porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre. Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrificio porque, aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola”, dijo la estrella.

En ese mensaje, Eiza además hizo una importante petición, a la par de lamentar lo ocurrido, pues ante todo, para ella el respeto hacia los otros es lo más importante. “Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, señaló, recibiendo todo el apoyo de sus seguidores.

VER GALERÍA