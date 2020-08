Tras sus vacaciones por el Caribe, Geraldine Bazán aclara los rumores en torno a José Ron

El verano ha sido para Geraldine Bazán de lo más gratificante, pues a la par de permanecer muy cercana a su familia, ha tenido la oportunidad de disfrutar unos días en las paradisiacas playas del Caribe mexicano. Eso sí, los movimientos de la actriz no pasaron desapercibidos por sus fanáticos, sobre todo por las publicaciones que hizo de sus vacaciones a través de sus redes sociales, algo que además llamó la atención por otra razón, pues por esos mismos días, el actor José Ron también visitaba aquel fascinante destino. De inmediato, surgieron algunos rumores en torno a esa coincidencia, pero sin dudarlo más la actriz puso punto final a las especulaciones, tan transparente y amable como suele ser cuando se trata de aclarar alguna situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, la actriz habló de qué fue lo que ocurrió en esa escapada por Tulum, en específico de su coincidencia con Ron. “Sí me encontraron José y otros amigos en el Beach Club del hotel de al lado. Somos amigos…”, dijo la estrella en entrevista para Telemundo, de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. “Pero les encanta inventar, por qué no inventan con otra chica que haya pasado por ahí”, aseguró Geraldine, quien tan amable como siempre echó por tierra los dichos de un supuesto romance, un aspecto en el cual suele ser muy reservada, aunque en esta ocasión puso por alto la amistad que comparte con el tapatío.

Y claro, durante el tiempo en que sus nombres fueron relacionados, ambos tomaron con demasiado humor la noticia, así lo explicó la protagonista de telenovelas, que sin duda pasó de maravilla estos días por la playa. “Nada más me moría de risa y él también igual. Creo que por Instagram dijimos, ‘viste’. Hasta él me dijo ‘ya ves’… y le dije ‘sí’…”, explicó la intérprete, que finalmente dio carpetazo al tema con toda tranquilidad. “A parte no estoy haciendo nada malo, las cosas buenas se hacen bien, y las malas mejor… dicen”, agregó sin dar más detalles, pero reiterando así que, por el momento, disfruta de su soltería.

VER GALERÍA

A estas declaraciones, también se suma la reacción que la actriz tuvo en días pasados, cuando a través de un par de historias en Instagram, publicó un par de fotos en las que aparece junto a otra persona sobre una tabla de surf, mismas en las que colocó un par de mensajes, en los que parece desmentir, una vez más, un romance con Ron. “Y para los que les gusta inventar, invéntense algo, jajaja”, agregó, para luego hacer un llamado a sus fans para no dejarse engañar de quien difunde noticias sin fundamento sobre su persona. “¡No se crean! Ya no me inventen nada, please”, escribió Geraldine sin decir más.

Reservada sobre su vida sentimental

A la par de los cambios que han tenido lugar en la vida sentimental de Geraldine, la actriz se mantiene muy firme con respecto a ser muy reservada en torno a los temas relacionados con el corazón, así lo dijo meses atrás, cuando durante una entrevista fue cuestionada sobre si por fin tenía un nuevo amor, a lo que ella respondió: “La verdad es que no me gusta entrar en detalles en ese aspecto, pues sabemos que cualquier cosa que yo pueda decir se va malinterpretar o se va a interpretar como mejor convenga, así que como quieran, como ustedes digan”, cerrando así la discusión sobre su vida amorosa, esto en una de las emisiones del segmento en línea de Univision, El Break de las 7. Mientras tanto, se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, y haciendo de esta cuarentena una etapa de lo más productiva.

¿Tiene un nuevo amor? Geraldine Bazán y su nerviosa respuesta

VER GALERÍA