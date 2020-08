Palomitas, pijamas y más, Angelina Jolie cuenta cómo pasa la cuarentena con sus seis hijos en casa

Lejos de los reflectores, Angelina Jolie disfruta al máximo de su faceta en la maternidad y ha sido precisamente la etapa de cuarentena una de las más especiales para ella, quien en una reciente entrevista ha compartido un poco de cómo transcurre la dinámica en el hogar familiar. Por ahora, aunque se mantiene muy activa trabajando en la promoción de su reciente proyecto cinematográfico, no deja pasar la oportunidad para escribir nuevas memorias junto a sus seis hijos: Maddox, Pax, Knox, Zahara, Shiloh y Vivienne, quienes aprovechan el tiempo entre momentos de juego con sus mascotas y las noches de cine en pijama, según ha revelado la estrella, que no podría estar más feliz por esta dicha que llena su corazón de total felicidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como pocas veces, Angelina habló de este aspecto tan personal que la mantiene enteramente motivada, pues incluso asegura que el confinamiento junto a su familia le ha permitido sentirse de otra manera. “Nunca he sido de las que valoraban los momentos de relajación. Me gusta el caos. He estado en reuniones de alto nivel en donde hay perros, pelotas, niños y cosas. Simplemente disfrutas ser humano con todos los demás y te ríes de ello…”, comentó durante la charla concedida a Daily Pop, de E!, dando muestra de su característico sentido del humor y de la manera en que hoy asume cada instante junto a los suyos.

Sin embargo, para lograr permanecer organizados, la protagonista de películas como Maleficent o Mr. & Mrs. Smith, reconoce que ha intentado dar “un poco de estructura” a sus pequeños a lo largo de este periodo, a quienes entre otras cosas, ha establecido algunos horarios, aunque ha sido Zahara la que ha sobresalido gracias a estas dinámicas. “Mi hija Zahara es mejor organizando las cosas que yo…”, expresó la intérprete. Por si fuera poco, dejó claro que tanto a ella como los suyos les fascina entretenerse como a todos los demás, razón por la cual tener noches de cine en casa no podía quedar fuera de sus actividades. “Bien, todos estamos ahí. Todos mis seis hijos, mi hijo mayor volvió a casa desde Corea. Montones de palomitas, justo como a todas las familias nos gustan los pijamas, las batas y las botanas…”, agregó.

VER GALERÍA

Por supuesto, las recientes declaraciones de Angelina surgen luego de otra entrevista concedida a Extra, en la que explicó un poco más de cómo sus hijos han asumidos sus roles a lo largo de esta pandemia, algo que sin duda la llena de felicidad. “Están todos juntos, es una bonita y gran unión, todos se ayudan unos con otros. Somos muy afortunados…”, confesó la ex pareja de Brad Pitt, con quien comparte la paternidad de los niños. Entre otras cosas, la actriz dio detalles de cómo marchan las cosas para Maddox, quien debido a la pandemia regresó a los Estados Unidos procedente de Corea del Sur, en donde estudia la universidad. “Él está tomando clases en línea, creo que comienza a las 6 p.m.”.

Shiloh, su mejor cómplice en una nueva aventura

Estos días, Angelina también se ha enfocado en su reciente proyecto cinematográfico, la cinta titulada The One and Only Ivan, que se estrenará próximamente y que surgió gracias a la inquietud que tuvo la pequeña Shiloh, quien ahora ve realizado uno de sus sueños. "Shiloh hace unos años me dijo que había leído un libro que le había encantado y quería que yo lo leyera también. Lo hice por mi cuenta y luego lo leímos juntas, y hablamos de por qué a ella le gustaba. Después pregunté si se había adaptado ya en el cine, y descubrimos que se estaba haciendo, pero que no se había resuelto…”, reveló.

VER GALERÍA