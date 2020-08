Juan Soler confiesa que gracias a la pandemia se fortaleció su amistad con Maki: 'Va a ser para toda la vida'

Juan Soler atraviesa por uno de sus mejores momentos, no solo disfruta al máximo del éxito profesional tras el reciente estreno de La Mexicana y El Güero, sino también de la gran unión que prevalece entre su familia. Por tal motivo, esta cuarentena además de compartir tiempo con sus adoradas hijas, Mía y Azul, ha podido fortalecer ese lazo de amistad con Maki, a quien le tiene un cariño muy especial que, como bien ha dicho, será para “toda la vida”. Precisamente, el actor ha abierto su corazón para hablar al respecto durante una reciente entrevista, reiterando ese compromiso que hoy asume por completo para permanecer junto a sus seres queridos, más allá de cualquier circunstancia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Juan explicó cómo ha aprovechado esta etapa de confinamiento, en la que ha podido alcanzar el equilibrio no solo para dedicarse de lleno al trabajo, sino también para estar más cercano que nunca a sus hijas y a Maki. “Esta pandemia la pasamos todos juntos, Maki, Mía y Azul. La pasamos juntos pero no revueltos…”, explicó el actor en entrevista con People en Español, para luego hacer énfasis en lo mucho que esto ha favorecido a su relación con su ex. “Me ayudó mucho a reafirmar muchas afinidades con Maki, a fortalecer la futura amistad que ya tenemos y que yo sé que va a ser para toda la vida. Maki siempre va a estar en nuestras vidas. No como pareja, pero sí como la mamá de mis hijas y como una buena amiga…”, explicó.

A lo largo de esa charla, el galán argentino también destacó lo importante que ha sido para él dar prioridad a su faceta en la paternidad, sobre todo durante este periodo de pandemia. “Siempre he sido muy papá y siempre le he dedicado mucho tiempo. Cuando nació Mía me tomé un año sabático para criarla yo, no quería nanas, no quería nada. Y cuando nació Azul hice exactamente lo mismo, entonces a mí esta pandemia me encontró bastante preparado. Me encontró como un papá que está muy dedicado a sus hijas…”, contó.

VER GALERÍA

Tras la separación, un valioso aprendizaje

Meses atrás, Juan se refirió abiertamente a la manera en que ha vivido su proceso de separación, específicamente de la madurez con la que hoy asume este cambio en su vida. Por supuesto, admite que de todos esos años con la actriz, las gratas experiencias siempre son y serán las más importantes. “Si tú te enfocas en las partes buenas del matrimonio naturalmente vas a ir eliminando las malas y te vas a dar cuenta. Porque en realidad si te la pasas buscando en tu pareja, ‘esto está mal’, dejas de festejar la belleza que tiene una relación de pareja…”, dijo a finales de enero durante su visita al programa televisivo Netas Divinas. En ese espacio, además se refirió a Maki como “su gran compañera”, con la que el lazo de cordialidad se mantiene intacto.

Por ahora, Juan se mantiene motivado por su nueva aventura profesional con La Mexicana y El Güero, historia en la que interpreta el papel de Tyler, y en la que comparte créditos con Itatí Cantoral. De hecho, no dudó en revelar a People qué tiene en común con su personaje, para el cual se ha preparado a profundidad desde el primer momento. “Que cree profundamente en el amor, que cree profundamente que uno se enamora de una sola mujer. También que es una persona muy, pero muy recta. Yo soy un tipo muy recto…”, aseguró el intérprete, que siempre se ha distinguido por la transparencia con la que se maneja frente a los medios de comunicación.

VER GALERÍA