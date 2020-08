Juan Soler habla del susto de salud que vivió en 'La Mexicana y El Güero'

Han sido días muy activos para Juan Soler, quien a la par de atender sus compromisos profesionales durante las grabaciones de la telenovela La Mexicana y El Güero, ha tenido que estar muy pendiente de su estado de salud. De hecho, el actor reveló recientemente cómo ha logrado adaptarse a la rutina en los foros, lo cual no ha sido sencillo, pues debido a la pandemia de COVID-19, se le han practicado once pruebas para descartar algún contagio. Y aunque en ese aspecto todo está bajo control, el galán no se salvó de pasar un susto, cuando hace apenas unos días comenzó a sentir algunos malestares, por lo que tuvo que visitar al médico y tomarse un breve descanso en casa, lo cual le permitió reponerse, así lo confesó tan sincero como suele ser.

Soler habló de lo que ocurrió en días pasados, cuando su ausencia durante las grabaciones se hizo notoria. “De salud estoy muy bien. Tuve un ataque de gastritis (el miércoles), me sentí mal, me dolía muchísimo la panza, retortijones, me dolía mucho el cuerpo…”, comentó en entrevista telefónica para el diario mexicano Reforma. En ese espacio, también habló del procedimiento que siguió tras presentar esa serie de malestares, que afortunadamente han cesado. “Me llevaron al médico, tengo gastritis, me dieron medicinas…”, aseguró, para luego agregar que incluso tuvo que recibir tratamiento de rehidratación.

En medio de esa situación, la producción encabezada por Nicandro Díaz tomó la decisión de pedirle a Juan que descansara un día en casa, lo que le permitió recuperar fuerzas de manera satisfactoria. Eso sí, el argentino se sinceró durante su charla y reveló las razones de lo que podría haber originado esta descompensación. “Carga de trabajo, poco sueño, mis rutinas de ejercicio en la mañana…”, señaló, para luego compartir la reflexión a la que ha llegado tras los consejos del doctor. “Tengo que bajarle algo, es lo que me dijo el doctor. Ya me siento muy bien, ya me encuentran en el foro…”.

Trabajar en plena pandemia

Juan, quien interpreta el personaje de Tyler Somers en esta historia, ha revelado cómo ha sido para él vivir esta etapa en medio de una situación de salud como la que actualmente aqueja al mundo entero, pues debido a ello se han adoptado nuevas medidas para que todo marche en orden. “Pues lo más difícil es adaptarse a los nuevos protocolos, a la nueva forma de grabar, a los nuevos tiempos, a la nueva forma de relacionarse también…”, explicó recientemente en entrevista con Televisa Espectáculos al asistir como invitado a las grabaciones del programa televisivo Me Caigo de Risa.

Eso sí, Juan se ha sentido de lo más motivado a lo largo de este periodo, tal cual lo ha dejado ver en sus redes sociales, espacio en el que suele compartir algunas postales de los instantes de grabación de La Mexicana y El Güero, telenovela en la que comparte créditos con Itatí Cantoral. “Parte del equipo de @lamexicanayelgueroof, disfrutando la diversión y la responsabilidad del trabajo, todo lo demás es lo de menos”, escribió al pie de una fotografía en la que aparece junto a otros integrantes de la producción con fecha de estreno este lunes 17 de agosto a través de Las Estrellas. “Cómo no amar a este reparto @lamexicanayelgueroof, un grupo espectacular. Los adoro y admiro a todos y cada uno. Gracias por su generosidad y talento, compañeros”, publicó al pie de otra foto que dio a conocer en su cuenta de Instagram, red social en la que ha recibido todo el apoyo de sus fieles fanáticos.

