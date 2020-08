'La edad es un número': Toni Costa sobre su relación con Adamari López Durante una entrevista, el bailarín aseguró que las críticas no le afectan y que no es un tema importante en su familia

Cuando Cupido flechó a Adamari López y a Toni Costa lo último en lo que el bailarín prestó atención fue en la diferencia de edades que existe entre él y la conductora. Durante una entrevista que el español concedió al canal Ve Plus, reconoció que en su relación los 13 de años que le lleva la actriz nunca se han sentido y, como en otras ocasiones, defendió a su prometida de los haters en redes sociales, donde en varias ocasiones ha alzado la voz para proteger a la conductora: “La edad es un número y ya está”, respondió cuando se le cuestionó sobre este tema. El bailarín también habló de la excelente relación que tiene con su pequeña hija Alaïa quien debutó como influencer durante esta cuarentena.

Toni recordó que cuando su camino se juntó con el de Adamari, en el programa Mira Quién Baila, donde además de conseguir el primer lugar, inició su historia de amor, él pensó que la conductora era más joven y así lo explicó: “Ella también aparenta ser mucho más joven. Yo la conozco a ella con 40 años y yo pensaba que tenía 28 o 27 como yo, que por entonces tenía esa edad. Pero no”. Confesó que comenzaron a verse con ojos de amor, en la competencia, cuando les tocó intepretar un ritmo muy sensual: “Fue una consecuencia a raíz de un tango que bailamos”, dijo. Ya que estaba echando un vistazo al pasado, aprovechó para contar la verdad detrás de aquel beso a cuadro: “La producción, no sé si fue por crear rating o crear un morbo, me dice a mí como un poco a escondidas que le dé un beso a Adamari al final del baile. Esto no estaba preparado obviamente”.

Aunque la indicación era que él sorprendiera a López con el beso, rompió el silencio y le dijo: “Yo tenía la confianza de una semana de haber ensayado con ella y antes de empezar a bailar le digo ‘Adamari, mira la producción me ha dicho que no te diga nada, pero yo te lo tengo que decir, porque quieren que te dé un beso al final del tango’. Digo ‘yo te respeto, no quiero que pienses que me estoy aprovechando, o lo que sea, no me quiero encontrar con un guantazo en pleno show, pero quiero que sepas que me lo han dicho. ¿Qué hacemos?’”, contó. Como buen caballero esperó la respuesta de Adamari quien le dio luz verde: “Me dice ‘yo estoy soltera, ¿y tú?’, ‘Yo también’. Yo soy actriz, no supone nada un beso así que vamos a dar show y así fue”, contó el español quien, luego de ese beso quedó enamorado de la ahora madre de su hija.

Luego de comenzar su relación y conocer la verdadera edad de Adamari, Toni no vio problema en ello pues, asegura, hasta la fecha, la actriz de 49 años de edad luce mucho más joven: “Ella es una persona guerrera que ha pasado por tanto está llena de vida, de alegría y creas que no también, no sé, tiene una piel perfecta porque mucha gente dice ‘pero es imposible que tenga esa edad’”, “Para mí no ha sido un problema”, comentó sobre la diferencia de edades entre él y la conductora con quien se comprometió en Punta Cana, en mayo de 2014, cuando celebraban en aquel destino el cumpleaños número 43 de la actriz.

¿Cómo lidia con la fama de Adamari?

Sobre cómo ha enfrentado la fama de Adamari, un asunto que tampoco ha interferido en su relación: “Ella es muy conocida por su trabajo, por lo querida que es, por lo guerrera que ha sido y sigue siendo, la verdad, es una cosa que yo no he podido olvidar. La verdad es que es una cosa que no puedo evitar, pero nunca he tenido ese problema de decir: ‘Pero si me junto con ella me van a llamar así, no, para nada yo solo veía estar a gusto con alguien que quiero y no veía nada más allá”. El bailarín aseguró que debido a que él ya había tenido una vida pública en su país natal ha sabido manejar muy bien la popularidad: “Yo venía de España donde desde los 21 año hice televisión y sí había tenido momentos así moviditos públicamente, yo pienso que por la educación que me han dado mis padres me he mantenido normal”, comentó al finalizar la entrevista.