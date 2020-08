Yadhira Carrillo explica la fuerte razón detrás de su ausencia en redes sociales

Desde la detención de su esposo, Yadhira Carrillo ha establecido un estrecho vínculo con la prensa, y es gracias a ello que sus fanáticos están al tanto de todo lo que acontece en su vida personal. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con muchos famosos, su actividad en las redes sociales ha sido prácticamente nula desde hace casi dos años, pues en este momento asegura tener muy claros los motivos por los cuales prefiere mantenerse alejada de este tipo de dinámicas. Mientras tanto, se enfoca de lleno en brindar apoyo incondicional a Juan Collado, quien además de todo ha tenido algunos problemas de salud y por los cuales le tendrán que realizar algunos estudios médicos, según ha explicado anteriormente.

Al abordar el tema de las redes en sus ya concurridas charlas a las afueras del Reclusorio Norte, Yadhira explicó que si bien tiene mucho qué contar a sus fans, ha evitado hacer uso de estos canales por varias razones. “Tendría muchísimas cosas que compartir con toda la gente, pero no toda la gente es buena, entonces a veces en las redes sociales atacan horrible a las personas…”, dijo para las cámaras y micrófonos de medios como TV Azteca y Univision, espacio en el que además se tomó un tiempo para recordar cómo con tan solo siete años tuvo el privilegio de poder descubrir otra de sus pasiones, la cocina.

Sin más rodeos, la actriz de telenovelas ahondó en este punto, para dejar claro así, de una vez por todas, que por el momento ser influencer es algo que definitivamente se ve muy lejano entre sus planes “No me parece conveniente que tú seas una persona que con cariño y amablemente puedas mostrar de ti tantas cosas que le puedas ayudar a otras personas, y de repente te atacan, estás muy expuesta y me parece muy peligroso, porque no toda la gente es buena… Habría tanto qué compartir en Instagram, enseñar, dar tips pero no lo hago porque estamos viviendo tiempos y una sociedad muy difícil, entonces no… no vale la pena, y a parte no veo ni leo…”, reiteró tan sincera como suele ser.

Su vida lejos de las redes sociales

Fue el 13 de diciembre de 2018 cuando Yadhira compartió en Instagram la última fotografía de un evento en compañía de sus seres queridos. Por aquellos días, ella también posaba para esa instantánea junto a su amado Juan, dejando ver así un poco de su intimidad. Desde ese entonces, la también empresaria no ha dado muestra de tener algún interés en retomar su actividad en esos espacios, sin embargo, disfruta de su vida en la privacidad ocupada en esas actividades cotidianas que tanto ama realizar. “Yo soy muy, muy cerradita, no me gusta que nadie sepa nada de mí, mi vida es muy simple, es una señora de casa, me gusta tener bonitos mis closets, me gusta tener bonitos mis blancos, mis sábanas, mis toallas. Soy una señora de casa cien por ciento desde chiquita…”.

Yadhira Carrillo y su problema de audición a raíz del estrés

Entre otras cosas, la actriz ha encontrado la manera de distraerse cuando se encuentra en casa, aunque al ser cuestionada sobre si ha decidido olvidarse de la información relacionada con el medio artístico ha respondido de manera contundente: “Cien por ciento y absolutamente”. Antes de despedirse, Carrillo destapó algunos detalles de cómo transcurre su dinámica en el día a día, completamente segura de sus decisiones han sido las mejores. “Veo películas, veo series, veo las noticias y leo las noticias para saber qué está pasando, pero del medio nada, porque casi todo son ataques, siempre ¿para qué?”, respondió visiblemente tranquila.

