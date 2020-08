Ludwika Paleta confiesa cómo fue enfrentar la fama cuando era niña: ‘Fue bestial’

Cuando Ludwika Paleta tenía 10 años su vida dio un giro con su debut en la actuación en la telenovela, Carrusel de Niños, su papel como María Joaquina la catapultó a la fama a muy corta edad, situación que no fue fácil de manejar, según contó en una entrevista con el periodista, Esteban Macias, quien la cuestionó sobre cómo le afectó ser una celebridad tan joven. Como pocas veces, la actriz admitió que fue complicado, sobre todo porque la cosas en época en la que ocurrió el boom de su carrera eran muy diferente: “La fama fue bestial, porque, además, ahora, con todo el respeto para los que lo son, ser famoso es bastante fácil y no hay que hacer nada difícil o importante para lograr la fama”, comentó sincera, mientras echaba un vistazo al pasado, recordando sus inicios como actriz infantil.

Ludwika aseguró que, ahora, la gente está más acostumbrada a ver celebridades en las calles, algo que no solía ocurrir en el pasado: “Cuando éramos chiquitos el que era famoso… pues no eran muchas la personas a las que volteaban a ver a la calle y ser famoso no era tan común, la gente no estaba tan acostumbrada a ver, en la calle, personas que veían en la televisión, ahora siento que ya más, ya estamos acostumbrados”, explicó. La actriz reconoció que Carrusel de Niños fue un proyecto que marcó un antes y un después en su historia: “Fue algo que cambió mi vida”. Aseguró que, aunque su papá estaba muy cerca el ambiente artístico, la fama tomó por sorpresa a todos en casa: “A pesar de que mi papá es músico y siempre estuvo cerca de actores, directores, músicos, cantantes, no tenía relación tan directa con gente del espectáculo, tal vez sí con gente del medio artístico y de pronto tener a la hija famosa debe haber sido un reto muy grande”, dijo.

Aunque inició su carrera con el pie derecho, la fama que experimentó al inicio repercutió más adelante, cuando quiso probar suerte en el cine y en el teatro, gremios para los que su rostro en televisión le restaba respeto: “Bastante, mucho y más trabajo me costó que me tomaran enserio en el teatro. Los dos medios son medios muy celosos y muy discriminatorios de cierta manera, cuantas veces no escuchamos que eres actor de tele, de teatro o de cine y muchos años la gente de tele no hacía teatro y no hacía cine, porque si eras de tele eras un poco como el apestado, pero me logré hacer un huequito y creo que poco a poco me han ido tomando más enserio”, explicó la actriz quien, actualmente, está enfocada en el teatro y el cine.

Recientemente, en otra entrevista que concedió al diario El Universal con motivo del estreno de la cinta Amores Modernos, Paleta admitió que, en un momento de su carrera, dudó en seguir por este camino: “Hubo un momento que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa, porque habían muchas cosas que no me gustaban, como si quería ser necesariamente famosa o hacer telenovelas, o hacer los proyectos para los que me estaban buscando por mi tipo de físico”. Aseguró que todavía no comprende algunas reglas de esta profesión: “Sí creo que ha habido un momento en mi carrera que no sé si me he peleado con el cine y la actuación, pero sí me enojan ciertas cosas que no entiendo, pero así son”.

Su confinamiento en familia

Ludwika se encuentran en plena promoción de su nueva película, un trabajo que ha tenido que adecuar a la nueva normalidad, por lo que está haciendo entrevistas de forma virtual, desde su casa, donde se encuentra pasando el confinamiento con su esposo y sus hijos. Sobre la salud de su familia, la actriz le contó a Macías, que todos se encuentran en perfecto estado: “Afortunadamente hemos estado muy bien, hemos estado sanos”. Sobre sus planes a futuro en el terreno profesional, dijo: “Me quedé a medias con la temporada de teatro en la que estaba con Perfectos Desconocidos, en el Teatro Libanes, me quedé a medias con una serie que estoy haciendo para Netflix, retomaremos en cuando se pueda y proyectos, más bien reponer lo que ya estaba empezado (…) todo está muy incierto”, finalizó.