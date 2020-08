En primera persona, J Balvin habla de sus días más difíciles con COVID-19: 'Siento que casi me mata' El cantante dio detalles de los síntomas que lo aquejaron durante la enfermedad

Desde su posición como cantante de reconocimiento internacional, J Balvin ha alzado la voz para hacer un fuerte llamado a todos sus fans, a quienes ha instado a tomar las debidas precauciones ante la pandemia de COVID-19 que está azotando al mundo entero. En primera persona, el intérprete reveló los detalles de su lucha contra la enfermedad, y de aquellos síntomas que en su momento lo aquejaron, describiendo esta etapa como una de las más difíciles por las que ha atravesado a lo largo de su vida. Visiblemente tranquilo, compartió un video dando su propio testimonio, siempre optimista ante la circunstancia y enteramente agradecido por las muestras de apoyo que ha recibido.

Desde la ciudad de Medellín, en su natal Colombia, el cantante se comunicó con sus fans a través de un video publicado en Instagram, luego de superar esta circunstancia que le ha permitido consolidar algunas reflexiones. “Esperé que saliera del COVID para compartir mi experiencia. Creo que es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida, sé que hay enfermedades muy poderosas y que hacen mucho más daño, pero sin duda alguna el COVID-19 es algo que piensa uno que es un chiste porque obviamente hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas que posiblemente tengan peso o no tengan peso, pero lo que realmente existe es el virus, más allá de cualquier otra cosa…”.

Sin más rodeos, el ídolo musical ahondó en la serie de malestares que comenzó a sentir a raíz del contagio, aunado a la incertidumbre que lo invadió por no saber que ocurriría durante la enfermedad. “A mí la verdad sí siento que casi que me mata, la pasé muy mal, fiebre de 40, los escalofríos, la pérdida del olfato, la baja de oxígeno, la pérdida del gusto, el temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente, y que no sepas cómo va a reaccionar…”, expresó Balvin en su video, el cual ha acumulado miles de reacciones y mensajes con buenos deseos.

En otro momento, también lamentó la actitud que han tomado muchas personas frente a la situación, sin medir las consecuencias de sus acciones. “La pasé muy mal, soy activo en las redes sociales y veo que cierto tipo, porque no puedo juzgar, hay gente que tiene que salir a trabajar, pero hay algunos que sé que son privilegiados y están de rumba en rumba viéndose y sintiéndose inmortales, que creemos que es una simple gripa… A más de uno de esos inmortales, esa simple gripa les ha quitado la vida… Desde mi experiencia siento que es muy poderoso y que… sean asintomáticos no quiere decir que no seas un arma bioquímica letal para que acabes con tu madre, con tu padre, con tu tío, con tu abuelo…”, dijo, para después hacer énfasis en sus palabras. “Estuve en ese veinte por ciento sintomático y la pasé muy mal, vuelvo y lo repito, es muy fuerte y aquí estamos. Era un saludo a los pocos que sabían. Se los agradezco, y a los que ahora apenas saben los invito a que abran los ojos, que esto es serio, que se pongan tapabocas, gafas, que se laven las manos y protejan a sus seres queridos”, finalizó.

Tras un galardón, un importante mensaje

Lo cierto es que en medio de sus éxitos, J Balvin no baja la guardia, por eso durante la reciente ceremonia de los Premios Juventud, y luego de recibir un galardón al mejor video con el mensaje más poderoso, abrió su corazón para hablar de este episodio de su vida, trofeo en mano y con un semblante de tranquilidad. Fue así como durante la noche del 13 de agosto logró llevarse todas las ovaciones ante tal testimonio con el que busca sembrar conciencia entre la gente.

