Jaime Camil sobre su distanciamiento con Luis Miguel: ‘Yo sí conozco muy bien el concepto de amistad’

Desde el confinamiento que está viviendo con su familia en la ciudad de Los Ángeles, donde radica desde hace varios años, Jaime Camil concedió una entrevista a Andrea Legarreta para el programa Hoy donde, durante toda una semana, fue contando pasajes entrañables de su vida, como sus inicios en la televisión, cómo descubrió su pasión por la actuación y hasta lo más loco que ha hecho por amor. Durante la última entrega de esta conversación, la conductora lo cuestionó sobre la larga lista de personalidades que han sido sus amigos o que ha tenido la oportunidad de conocer; en ese sentido, el nombre de Luis Miguel salió a relucir. Tal como se cuenta en la serie del cantante, El Sol fue muy cercano a los Camil; además de tener una relación muy especial con Jaime Camil Garza y ser novio de Érika (Isabella), durante varios años, también fue inseparable del actor, situación que cambió con los años.

Legarreta quiso saber cuál fue la razón por la que la amistad entre Jaime Camil y Luis Miguel terminó, por lo que le preguntó directamente sobre este tema. Aunque el actor no reveló detalles sí dejó entrever las posibles causas: “Yo sí conozco muy bien el concepto de la amistad y hay personas que no lo entienden. Una amistad tiene dos vías, no nada más tiene una”, respondió. Camil reconoció que en la juventud estar cerca de El Sol fue una buena experiencia, aunque con el tiempo se replanteó esta situación: “Al principio, obviamente, es muy deslumbrante ser amigo de alguien como Luis Miguel, pero después vas madurando y dices: ‘No, esto no está padre’”, aseguró para luego cambiar de tópico.

Pero en la vida de Jaime Camil, Luis Miguel no es la única celebridad con la que ha tenido la oportunidad de convivir, gracias a las relaciones públicas de su papá, ha podido conocer a grandes personalidades de las que ha aprendido mucho: “Cuando conocí a la Madre Teresa, yo dije ella es un Santo vivo. El Dalai Lama, bendijo a Elena, le tocó la panza a Heidi cuando estaba embarazada y a gente muy padre, Bono, Quincy Jones, Oprah Winfrey, o sea, personalidades que he tenido la fortuna de, por alguna razón, hacen amistad con mi papá y yo tengo la fortuna de conocerlos, pero lo que más he aprendido de esas personas es que, mientras más grandes son y más éxitos tienen en sus vidas, mucho más buena onda”, dijo. Sobre el sitio que ha visitado que más lo impresionó dijo: “El Vaticano, como lo conocimos; tuvimos la oportunidad, con mi padre, de entrar al closet del Papa”.

Con México, siempre en el corazón

Aunque desde hace varios años Jaime Camil dejó nuestro país para mudarse a Los Ángeles, donde comenzó de cero, y poco a poco se ha ido haciendo de un nombre en la industria hollywoodense con trabajos como el que realizó en la serie Jane the Virgin, el actor no olvida sus inicios y reconoce que le encantaría regresar a nuestro país, incluso mandó un mensaje a Rosy Ocampo con quien realizó Qué pobres tan ricos y Por ella soy Eva: “Aprecio mucho el cariño hacia mi trabajo, los extraño mucho en México y me urge ir. ¡Rosi!, ¿ya no? (…) ya quiero estar en México haciendo proyectos, me urge”, dijo. Sobre su labor en Estados Unidos luego de la contingencia dijo: “Que me den la oportunidad de seguir trabajando, porque mi trabajo es lo que me da la oportunidad de proveer a mi familia”.

Sobre el confinamiento, aseguró que este tiempo le ha dejado grandes lecciones y una muy buena época para crear proyectos que, espera, puedan cristalizarse: “Yo espero que sí, que aprendamos algo positivo como sociedad, que aprendamos a no ser tan consumistas, no necesitamos tanto para vivir, no necesitamos tantas cosas. La pandemia, aquí encerrado, ya sabes la creatividad, tienes que reinventarte y empezar a hacer otras cosas, estamos como pre-produciendo muchas cosas para cuando nos den la luz verde, nos aventemos”, comentó al finalizar esta entrevista.

