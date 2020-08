Andrea Legarreta abre su corazón: 'De las cosas más tristes que yo recuerdo en mi vida'

Con poco más de tres décadas de trayectoria, Andrea Legarreta ha consolidado éxitos significativos, no por nada lleva varios años como conductora del programa matutino Hoy. A lo largo de este tiempo, el público incluso ha podido conocer el lado más humano de la también actriz, que en algunos momentos ha hecho actos de sinceridad sobre los sucesos que, a nivel personal, la han marcado para siempre. Ahora, ella se ha tomado un tiempo para abrir nuevamente su corazón durante una reciente entrevista, en la que además de compartir con orgullo sus logros profesionales, ha dado detalles de la pérdida que sufrió hace más de una década, precisamente cuando permanecía a la espera de su primer bebé.

Fue a través de una videocharla para el canal de YouTube de su amiga, Lourdes Stephen, que Andrea habló de este momento, luego de que la presentadora le preguntara sobre cuál ha sido lo más difícil que le ha tocado comunicar frente a las cámaras. “Cuando perdí a mi bebé, de pronto yo estaba haciendo una telenovela que era Vivan Los Niños, la de la escuela, y aquí no estaba conduciendo Hoy, fue una etapa cuando yo no estuve, y el hecho de también que decir ese tipo de cosas a los medios es fuerte, pero bueno, nada que tú no sepas. Uno tiene que salir y continuar y también le ayuda estar a cuadro y estar trabajando, es difícil, es duro…”, dijo.

Andrea también relató cómo fue que se percató de ello, cuando al realizar una visita de rutina a su doctora, le fue comunicada la triste noticia. “Ya estaba entrando en las doce semanas. Fui a mi visita con la doctora, a revisar si todo estaba bien y por primera vez íbamos a ver el corazón y escucharlo, entonces cuando yo llego la doctora empieza con el ultrasonido, me dice ‘¿cuánto tiempo dijimos que tenías?’, entonces ella todavía esperanzada, pensar que quizá no era la fecha que se pudiera ver… y me dice, ‘lo siento mucho pero no se logró’. Yo lo descubrí ahí, no fue como un sangrado, como un aborto espontáneo…”.

Tras este golpe emocional tan fuerte, Andrea recuerda cómo fue su travesía durante las horas posteriores, en las que tuvo que tomar firmes decisiones que hoy atesora como grandes lecciones de vida. “Fue muy fuerte, tristísimo, de las cosas más tristes que yo recuerdo en mi vida… Después con el tiempo entiendes el por qué de muchas cosas… Me dijo (la doctora) ‘es domingo, si quieres, ahora no hay tanta gente, podríamos hacer el legrado ya, te preparo, te meto al quirófano’. Me metieron al lado de la sala donde están preparando también a las mamás que van a parir, entonces yo escuchaba en el cuartito de al lado los corazones de unas gemelas que iban a nacer, y yo estaba en el cuartito viviendo este momento tan triste y tan desolador, después entendí que Dios no se equivoca y por algo pasan las cosas…”, agregó.

La reacción de Erik Rubín

Visiblemente conmovida, Andrea también recordó cómo fue que compartió la noticia con su esposo Erik Rubín, quien en ese momento no se encontraba con ella pues, toda la circunstancia se había planteado de manera repentina, sin embargo, ambos unieron fuerzas para salir adelante. “Erik no pudo asistir, estaba en una grabación y aparte en este lugar de la grabación, son lugares tan cerrados, hace más de 15 años, no pasaba la señal de los celulares. Estaba con mis padres y lo único que hice fue mandarle un mensaje de voz a él y a su mánager… ya después cuando salí me entra la llamada de Erik pero ya me habían operado y ahí le dije ‘ya no hay bebé’… Fue terrible llegar a casa. Cuando llegué ahí lo encontré como un niño, echo bolita, recargado en la pared y lloraba y lloraba, fue muy triste pero también nos dio muchas cosas buenas, nos dio el poder valorar más… entendimos que al final del camino Dios es el que te manda el bebé correcto, en el momento correcto y todo lo que pasa es por y para algo…”, comentó.

