Inés Gómez Mont sobre sus inicios en TVAzteca: ‘Tenían la orden de tratarme mal’

Convertida en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, Inés Gómez Mont pudo haber cambiado el camino de su carrera y ¿ser abogada? Desde Miami, donde está pasando el confinamiento al lado de su familia, participó en el podcast Out of the box, con Édgar Garza, donde habló como nunca antes de sus inicios en TVAzteca, una aventura que comenzó como un “castigo” de su papá, luego de que abandonó sus estudios universitarios en la Libre de Derecho: “Vengo de una familia de abogados, y mi papá como buen abogado penalista me puso el ojo de que yo, de sus tres hijos, iba a ser la abogada de la familia (…) Cuando empecé a ver que el Código Penal y que el Código Civil y la Constitución no era realmente lo que me apasionada, sino lo que yo quería realmente era investigar, escribir, salir a las calles, hacer estas prácticas, realmente lo que hacen los periodistas, porque los periodistas se forman en las calles”, recordó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de darle la noticia a su papá de que había decido cambiarse de carrera a Comunicación, Inés comenzó a escribir sus memorias como periodista en los pasillos de TvAzteca, televisora a la que ingresó como practicante, una época que no fue nada fácil: “Como castigo, un verano, me dice mi papá: ‘Bueno, tú que tanto quieres estudiar Comunicación te vas a meter a hacer unas prácticas a TVAzteca, no vas a tener vacaciones y entonces vamos a ver si sí te gusta”. Emocionada, Inés aceptó el reto, sin saber que había un plan para hacer desertar: “Yo encantada de que mi castigo era en donde realmente yo quería estar y donde estaban los mejores de lo que yo quería aprender (…) tú no sabes de verdad cómo fueron conmigo, por supuesto, por órdenes de arriba, para que me hicieran la vida de cuadritos, para que fuera realmente un terreno complicado para mí, sobre todo para que extrañara Derecho y me regresara a estudiar”.

VER GALERÍA

Sin perder el rumbo, Inés recuerda que su primer acercamiento con el periodismo ocurrió en las calles al lado de un gran periodista que la formó y a quien le agradece hasta el día de hoy: “Me ponían unas trabas y me decían unas cosas terribles, al grado que me decían mis jefes: ‘A ver, tú aquí no eres hijita de papi, te vas a ir a la calle con Nacho Núñez’, que Nacho Núñez era el corresponsal de guerra, que es un periodista que yo admiro profundamente y para mí fue un gran maestro en este mundo de la Comunicación, porque me enseñó desde hacer una nota, calificar un material, me enseñó a hacer una voz en off. Me llevaba a la calle y me decía: ‘Aquí vamos a comer en el puestito de la esquina, si es que comemos eh, aquí no me vayas a salir con una payasada de que quieres ir a un restaurante, aquí no eres nadie, no eres hija de nadie’, yo dije, ‘¡va, me la rifo con ustedes!’”, contó.

Aunque no fue fácil, Inés agradece a sus compañeros por su generosidad y por ser parte de su historia en la Comunicación: “Fueron anécdotas que hoy recuerdo con mucho cariño, pero en ese momento yo decía, pero qué gachos, ¿cómo me tratan así?, me tratan terrible’ y no, la verdad es que todos tenían la orden de tratarme mal, hoy en día nos reímos todos y nos acordamos de esos momentos con mucha nostalgia, pero esos momentos a mí me hicieron aprender muchísimo, esa mano dura a mí me hizo crecer, forjarme y aprenderle a los buenos. Estaba Jaime Guerrero, Anita Winocur, Hannia Novell, te estoy hablando de que me tocó toda esta generación de grandes periodistas que fueron mis maestros, que me tenía paciencia para tener una buena nota y saber informar con objetividad y saber pararme con ese respeto frente al micrófono y a todos ellos les agradezco muchísimo”, aseguró.

VER GALERÍA

Su ingreso a Ventaneando

Después de sus prácticas, Inés comenzó a trabajar de manera formal en TVAzteca, donde luego de estar en el área de noticieros, saltó a los espectáculos detrás de cámaras: “Salté a la parte de espectáculos cuando Pati Chapoy me invita a formar parte de la producción de Ventaneando, nunca pensando en salir a cuadro, porque realmente mi intención nunca fue salir en la televisión (…) pasaron uno o dos años que estaba con Pati en producción cuando de pronto dijo: ‘Inés tú tienes que conducir, tú tienes perfectamente el perfil que estamos buscando para un proyecto que estamos cocinando y necesito que te lances de conductora' y yo le decía: ‘¡Ni muerta!’, reveló sobre su debut en la televisión como titular de Los 25+..

Antes de que Pati le diera la oportunidad que cambió el rumbo de su vida, Inés hizo sus pininos en los espectáculos desde abajo, como cuando empezó en los noticieros: “También empecé desde cero, no creas que llegué con Pati como la reina de los espectáculos, yo estaba en producción, pero le llevaba los monchis a mis compañeros, a Daniel Bisogno a Mónica Garza, a Aurora Valle, ‘¿qué quieren de la tiendita?’, iba a la tiendita y les llevaba de comer, la verdad es que me fui formado dentro de un ambiente muy lindo (…) La orden de Pati en mi primer programa de Los 15+ era: ‘Nadie le puede dar una indicación ella sola sabe perfectamente cómo conducir’, imagínate ese reto, porque lo que Pati quería que fuera nato”, contó Inés quien ahora está dedicada al cuidado de sus seis hijos y a su fundación a favor de madres solteras