Alan Tacher y su esposa dan los resultados de su prueba de COVID-19: 'Oficialmente nos hemos librado'

Tras varios días de incertidumbre, la alegría ha invadido el corazón de Alan Tacher y su familia, quien acompañado por su esposa, Cristy Bernal, confirmó los resultados de las pruebas del COVID-19 que les fueron realizadas recientemente. Recordemos que semanas atrás, el conductor de televisión y la madre de sus hijos menores dieron positivo al test, por lo que tuvo que ausentarse de los foros del programa matutino Despierta América. Eso sí, a lo largo de los días posteriores, Tacher mantuvo al tanto a los televidentes de su estado de salud, siempre optimista y siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra. Ahora, con sus hijos en brazos, ha compartido la noticia, pues luego de una larga espera él y los suyos han librado la batalla.

Fue a través de Despierta América que Alan hizo un enlace con sus compañeros, visiblemente sonriente y cobijado por el amor de sus seres queridos. “Aquí ya no hay distanciamiento social porque finalmente el día de ayer nos llegaron los resultados benditos del COVID, y finalmente, queremos decirles que oficialmente nos hemos librado de este COVID, somos negativos…”, dijo entre gritos de emoción y aplausos de los demás integrantes de la producción, que le manifestaron su entera felicidad luego de haber superado esta complicada etapa que los mantuvo muy preocupados, aunque siempre contando con el apoyo incondicional del público.

Durante este emotivo enlace, Alan también extendió su agradecimiento por las palabras de aliento que tanto él como su familia recibieron, sin dejar de dar detalle de cómo transcurre hoy en día su dinámica de convivencia. “Por fin salieron las pruebas, se tardaron años, llegaron ayer y estamos felices de la vida, gracias por el cariño y el apoyo… seguimos con nuestro distanciamiento social, por supuesto no con los niños, por supuesto, pero sí hay que seguir con las reglas, mascarillas y todo y seguir hacia adelante y mandarle un abrazo enorme a todos aquellos que sigan enfermitos, con mucho cariño…”, aseguró.

Por supuesto, Alan hizo énfasis en lo puntual que fue en cumplir su promesa, pues tal como lo hizo en días pasados al informar sobre su situación de salud, no dudó en poner al tanto a quienes no perdieron nunca detalle de cómo se encontraba. “Fui el primero en decirles que tenía COVID, soy el último en decirles que ya no lo tenemos…”, dijo visiblemente feliz, al mismo tiempo en que él y su esposa abrazaban a sus pequeños, Liam y Michelle. Así, los Tacher Bernal pasan la página de este episodio que implicó un golpe físico y emocional, recuperados y dispuestos a seguir adelante.

Siempre sincero con su público

Fue a mediados de julio cuando Alan informó a los televidentes de lo que estaba ocurriendo, explicando cuáles fueron los primeros síntomas que tanto a él como a Cristy los llevó a tomar cartas en el asunto. “La semana pasada yo sentía en la garganta que cuando respiraba me faltaba un poco el aire, pero muy leve, muy leve. Tomamos la decisión el sábado de hacernos la prueba, un poco por precaución… cuando nos preocupamos más fue el lunes porque Cristy perdió el olfato y el gusto, nos dolía la cabeza; a mí, lo que me ha dolido más es la cabeza, todo el tiempo, un poco el cuerpo cortado. Crysti es la que más ha sufrido la tos…”, comentó en su momento en relación con los malestares. Del mismo modo, agregó que desconocen cómo pudieron haber contraído el virus, pues asegura que, ante todo, siempre estuvieron muy bien protegidos.

