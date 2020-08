Talina Fernández confiesa que está abierta al amor

Con 76 años recién cumplidos (nació el 2 de agosto de 1944), Talina Fernández se encuentra en uno de sus mejores momentos de su vida; además de regresar a trabajar a la televisión en el programa Sale el Sol, disfruta de una buena relación con sus hijos y con sus nietos y, aunque está rodeada del cariño de su familia, la conductora reconoció que está abierta al amor y que le encantaría conocer a un hombre con el cual pueda compartir el resto de su vida. En entrevista con el programa De Primera Mano, la Dama del buen decir reconoció que está lista para volver a enamorarse: “Encontrarme un novio, para poder seguir viajando y que mis hijos y mis nietos sean felices. Me muero de ganas mi vida, ¡claro!”, comentó sincera.

La conductora admitió que su familia se pondría muy contenta si tuviera un compañero: “Mis hijos estarían felices, seguro”. Después de tres matrimonios, Talina tiene muy claro cómo debe ser su “príncipe azul”: “Ni un pretendiente, yo lo que necesito es un hombre, setentón, que tenga un gran sentido del humor, los hombres serios son un gran aburrimiento”. Debido a que ella es una mujer muy divertida, quiere compartir esa parte de su personalidad con su novio: “Debe de tener sentido del humor, pero no sentido del humor de pastelazo, fino”. Esta no es la primera ocasión que la conductora admite que desea tener un compañero de vida.

En mayo de 2019, Fernández protagonizó una entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que habló largo y tendido de su vida amorosa y reconoció que, desde pequeña, fue muy enamoradiza: “Sí fui muy noviera”. En aquella conversación, dio detalles de, cómo los problemas en su último matrimonio, repercutieron en su salud: “Nada más le regalé cuarenta años de mi vida (...) A la hora que hice una muina, con el último susodicho, que hasta una cachetada le di, sí porque le caché un disco que le había compuesto a una señorita que no era yo, fue tal el dolor que debuté con la diabetes”, comentó. Aunque tuvo que vivir varias indiscreciones de su marido, ella reconoce que siempre fue leal: “No fui infiel jamás”.

Aunque Talina nunca le ha tenido miedo al amor, reconoce que las decepciones en ese terreno han dejado huella, aunque tras varios años soltera, confesó que sus heridas han sanado: “Me dolió mucho, pero fíjate que ya se me cayó la costra, porque le amor deja costra y cuando te la quieres quitar vuelve a salir, pero un día la costra se cae sola y fulanito de tal, ¿quién es?”. Convencida de que el amor se vive con la misma intensidad a cualquier edad, en aquella entrevista se animó a lanzar un importante anuncio: “¡Señores! Si es usted viudo, rebasa los 70 años, busco novio”, comentó provocando la risa de toda la producción del programa La Casa de Mara.

El hombre de sus sueños

Con la experiencia que posee, Talina sabe perfectamente bien cómo es su hombre ideal y hay una cualidad que no es negociable: “Primero, en primer lugar, que tengan sentido del humor, porque el sentido el humor es el patio de recreo de la inteligencia, un hombre sin sentido del humor puede ser muy leído, muy educado, muy paseado, pero no es inteligente, ¡cuidado!”. Aunque en el pasado le han roto el corazón, está lista para volver a amar: “Yo digo que debemos tener los brazos abiertos para darle la bienvenida al amor, un amor que te dure 45 minutos en un intercambio de miradas o que te dure algunos años, hay que estar abierta para volver a tocar, sentir, volver a poner corazón con corazón (…) sí estoy abierta a enamorarme, aunque me dure 45 minutos”, comentó en aquella entrevista.