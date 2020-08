A corazón abierto, Renata Notni habla de su exnovio: 'Le tengo un amor impresionante'

A pesar de estar soltera, Renata Notni atesora gratos momentos junto a su exnovio, Andrés Rivero, por quien tiene un cariño muy especial. De hecho, tras confirmar su ruptura a finales de febrero de 2019, la expareja decidió darse una segunda oportunidad, aunque de nueva cuenta tomaron caminos por separado. Tras haber dado ese paso, la actriz ha abierto su corazón para referirse al empresario con las palabras más bellas, expresando la gran relevancia que cobró en su vida ese “primer amor” que le permitió crecer como persona en todos los sentidos. Mientras tanto, mira su realidad desde otra perspectiva, abierta a cualquiera de las posibilidades que el destino ponga en su camino.

Con toda apertura, Renata habló de la manera en que hoy valora la presencia de Andrés en su vida quien fue un compañero con el que forjó una química impresionante, relación que quedó plasmada en las bellas fotografías que capturaron durante sus románticas escapadas por el mundo. “Hay personas que llegan a tu vida y quedarse para siempre. Yo a él le tengo un amor impresionante y siempre va a ser alguien demasiado especial para mí…”, dijo la estrella en entrevista con Televisa Espectáculos, visiblemente agradecida por este capítulo que hoy la llena de dicha.

Por supuesto, la protagonista de la telenovela El Dragón, en la que interpreta el personaje de Adela, ahondó en lo mucho que la presencia de Rivero la marcó para siempre, abriéndose a la posibilidad de que sea el destino el encargado de definir lo que pueda continuar. Eso sí, hizo énfasis al abordar la manera en que hoy su cariño ha evolucionado. “Fue mi primer amor y los dos nos amamos, obviamente, pero ya de una forma distinta y hoy decidimos como que estar cada quien por su camino, si la vida nos vuelve a juntar, increíble, y si no, fue una persona que llegó a enseñarme muchísimas cosas…”, agregó durante la charla la guapa intérprete.

Cómo le ha sentado la soltería

A mediados de julio, Renata confirmó de viva voz en otra de sus entrevistas con Televisa lo que muchos de sus seguidores ya sospechaban, su posible ruptura con Andrés. En ese espacio, además contó cómo le ha venido la soltería en este instante en el que además transita por uno de sus mejores momentos profesionales. “Ahorita estoy sin pareja, pero estoy muy bien, estoy muy contenta… ahorita así, así estoy muy feliz, muy tranquila… Sí, tuve algo increíble, pero hay que saber cuándo continuar, cuándo no, y ahorita los dos decidimos como estar…”, explicó en aquella ocasión pero sin revelar cuándo fue que ambos tomaron la decisión de separarse.

La ocasión en que Renata Notni defendió su relación

Y aunque estos meses no han sido sencillos por la manera en que han marchado las cosas a raíz de la pandemia, la estrella ha hecho un espacio en su vida para la reflexión, sin embargo, se mantiene enteramente optimista y muy enfocada en cada uno de sus proyectos. “También toda esta situación, todo ha sido como una locura. Te digo como que han sido momentos de mucha reflexión, siento, para todos…”, comentó a lo largo de la charla. Recordemos que fue en septiembre de 2016 cuando Renata y el empresario iniciaron su romance, sin que la diferencia de edades fuera un impedimento, pues él era 10 años mayor que ella. Al mismo tiempo, pasaron por alto los comentarios, dándose la oportunidad de disfrutar su linda relación entregados a otra de sus mayores pasiones, los viajes. “Yo creo que en el amor no hay edad. Me vale que digan que es mi papá. Sí se ve un poquito más grande, eso sí es cierto…”, dijo Renata a Televisa a finales de 2018.

