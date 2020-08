Ricardo Montaner alza la voz y defiende a su yerno Camilo de la polémica

La relación que Ricardo Montaner tiene con Camilo Echeverry, el joven que se casó con su hija en febrero pasado, es muy especial. Convertido en un Montaner más, el esposo de Evaluna, ha contado con el apoyo incondicional de su familia política ahora que se ha visto envuelto en una polémica que se desató, luego de que varios internautas malinterpretaran sus palabras en una entrevista donde habló de Montería, la ciudad colombiana en la que nació. Todo comenzó cuando, durante una charla en el programa Masacote, el músico recordó sus años de infancia en aquella localidad que describió como un “pueblito”, adjetivo que, según los pobladores de este lugar, no lo describe. Aunque Camilo sólo quería contextualizar de dónde viene, estas palabras lo convirtieron rápidamente en trending topic y en blanco de críticas de las que Montaner lo defendió.

La frase exacta que, más tarde se malinterpretó, fue: “Para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. Allá el cantautor, el artista no existe, es un lugar donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es lo que protagoniza todo”. Lo que, al parecer, provocó la molestia de sus paisanos fue el uso del diminutivo “pueblito”, pues la mayoría de las críticas están encaminadas a ese detalle. Al ver cómo se comenzó a atacar a Camilo, Ricardo Montaner decidió pronunciarse a su favor y le dedicó un extenso texto que, dejó en un comentario en Instagram, donde le expresó su apoyo incondicional: “Si conocieron el corazón de Camilo desde adentro, no harían de él la carnada ideal para la matanza social que están haciendo”, escribió en la primera parte.

Ricardo continuó explicado cuáles fueron las posibles razones por las cuales su Echeverry se expresó así de la localidad colombiana: “Cuando Camilo repartía pan en la bici con Eugenio y Lia, hace unos 15 años atrás, de la casa al colegio y del colegio a la casa, todo era pequeñito. El ‘pueblito pequeñito’ al que él se refería ayer, era pequeñito desde donde él lo vivía cuando sus sueños eran de su tamaño, pequeñitos. Ese mismo pueblo que lo vio crecer hoy lo amasija con insultos desproporcionados. Ese mismo pueblo que un día lo abrazó y o echó a volar, es el que arroja piedras al aire con el solo propósito de ver cómo cae”, escribió.

¡Todos para uno y uno para todos!

Montaner dejó claro que, en su familia, cuando alguien tiene una dificultad, el clan se une para sostenerlo y Camilo no es la excepción, pues como uno de sus miembros sabe que cuenta con la mejor red de contención en casa: “El día que Camilo entró a la familia lo hizo para todo, inclusive para cometer errores y dejarse defender por todos nosotros. Hoy cualquier niñito de Montería o de cualquier otra parte del planeta que se vea en el espejo de Camilo, sabe que los sueños se pueden cumplir vengas de donde vengas, aunque los tuyos no te perdonen, ni siquiera un diminutivo involuntario e imprudente, pero humano”, el cantante finalizó su escrito con la frase: “No hay pueblos chicos. ¡Que viva mi amada Colombia y mi amada Montería!”.

Antes de que se casara con Evaluna, Camilo tuvo la oportunidad de conocer a los Montaner durante los cinco años de noviazgo que sostuvo con la joven; durante este tiempo, el músico afianzó su relación con sus suegros y sus cuñados pues, en la casa de su novia, todos lo adoran. Hace unas semanas, Ricardo Montaner compartió un video en el que Camilo aparece nadando en la bahía a la que da su casa Miami, y que acompañó del texto: “Cuando sea el día del yerno voy a postear este video con @Camilo”, escribió el cantante mientras en el clip se escucha al músico decirle: “Saludando a Montaner, mi mejor amigo y mi mentor”. Como todas las tendencias en internet, lo de Camilo poco a poco va pasando, pero gracias a este incidente, ahora sabe que bajo ningún motivo la familia de su esposa lo dejará solo.