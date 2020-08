Jacky Bracamontes y su sincera lección de aceptación al hablar de su cuerpo: 'Así soy, ¿y?'

La belleza de Jacky Bracamontes es inigualable y no solo gracias a la genética, sino también a su constante disciplina para mantenerse saludable y en forma. No por nada, la tapatía luce espectacular en cada una de sus apariciones sobre los escenarios, llevándose todas las ovaciones de sus fanáticos, a quienes en esta ocasión les ha hecho otra más de sus confesiones. Tan sincera como lo fue meses atrás cuando compartió detalles del arreglito estético al que se sometió, esta vez ha revelado qué parte de su cuerpo es la que no le gusta, aunque admite sentirse orgullosa de sí misma, dando una lección de aceptación a todos aquellos que suelen hacer observaciones sobre su cuerpo.

“Todos de repente nos sentimos inseguros por algo, hay cosas que no te gustan pero hay que quererse como es, cada uno…”, dijo Jacky durante una transmisión en vivo con la asesora de imagen Mar Beristain a través de Instagram. De inmediato, la también actriz no dudó en hablar de esa parte de su cuerpo sobre la que tiene opiniones muy claras, sin dejar de reiterar el gran valor del amor por uno mismo. “A mí, por ejemplo, mis manos no me gustan, las siento así como que tengo manos de viejita, pero ¿sabes qué? Así me hizo mi mamá y mi papá y Diosito, ni modo, así son mis manos. Siento que soy un alma vieja porque tengo manos de viejita, ya está, las aprende uno a querer y a ponerle más cremita para que se ven más bonitas y ya está…”, aseguró.

Entre otras cosas, Jacky aprovechó el espacio para explicar cómo es que logra sacar provecho de sus características físicas, enteramente feliz de aquello que la convierte en una mujer especial, y cuya belleza le ha merecido un sinfín de muestras de admiración. “Mi familia es súper caderona, y pues yo no salí a mi mamá y a mi hermana que son flaquititas, yo sí tengo mi cadera. Pues ni modo, te aprendes a poner ropa que te acomode, que te haga ver mejor…”, dijo a lo largo de la conversación, para luego rematar su comentario con una frase de lo más contundente: “Pues así soy, ¿y?”, agregó sonriente.

La protagonista de telenovelas incluso habló de las diversas estrategias que cualquier persona puede seguir para sentirse mejor en relación con algún aspecto físico, algo que ella ha aplicado a su vida y que sin duda la ha llenado de motivación. “Hay que explotarlo, hay que quererse y a lo mejor tratar ‘voy a mi masajito reductivo para que me den masaje y como que me hagan más cuerpito’. Si se puede hacer algo pues hay que echarle ganas, si no, pues hay que aprender a quererse como uno es…”. Eso sí, a pesar de que Jacky no se opone a las cirugías estéticas, tiene una firme postura en torno a este punto. “Cada persona sabe, yo estoy a favor de echarte una manita. Hoy en día no tienes que llegar, creo yo, hasta una cirugía, yo creo que la cirugía más delicada es la de la cara porque te puede cambiar tus facciones…”.

Cuarentena dedicada a su familia ¡y a la belleza!

Estos meses, Jacky ha tenido la oportunidad de disfrutar al máximo de su familia, al mismo tiempo en que continúa tan constante en su trabajo. Por supuesto, no ha dejado del lado esa rutina de belleza que sigue de manera religiosa, como hacer ejercicio. A la par, compartió detalles de cómo lleva su alimentación estos días. “Soy bien antojadiza pero trato de equilibrarme. Soy cero de pechuga, lechuga y cero de vivir a dieta, pero trato de equilibrar…”, apuntó.

