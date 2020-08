Como nunca antes, Adela Micha posa en bikini por una buena causa

Cuando se trata de enaltecer el género femenino Adela Micha es la primera en levantar la mano. En ese sentido, esta tarde se sumó a una iniciativa en Instagram que está encaminada a la erradicación del machismo; como parte de la dinámica, las interesadas en participar en el hashtag #Yoenseñoloquequiera, tienen que compartir en sus perfiles una foto en la que se muestran como pocas veces y vaya que la periodista lo hizo muy bien. Para unirse a este movimiento, eligió una foto en la se muestra guapísima y empoderada con su look más veraniego en bikini. La imagen provocó la reacción de más de 15 mil de sus seguidores, entre ellos, Carlos Micha, su primogénito, con quien la conductora de televisión posee una relación muy estrecha y quien es su fan número uno.

Con el fin de defender el derecho de las mujeres a mostrar su cuerpo, Adela dejó al descubierto, con esta foto, su esbelta figura. Aunque no suele hacer este tipo de publicaciones, no es la primera ocasión que se deja ver con un look tan playero, hace justo un año, la periodista se dio vuelo mostrando sus estilosos atuendos para el verano durante sus vacaciones en Mykonos, Grecia, hasta donde viajó con sus mejores prendas para la temporada, en la que los bikinis, pareos, capas, sombreros, cinturones y botas fueron algunas de las combinaciones que hizo durante aquel viaje que realizó al lado de su hijos, Carlos y Therese.

Después de cumplir con el confinamiento en casa, la semana pasada, Adela Micha decidió retomar su trabajo en su canal de Youtube, La Saga; ya que como periodista nunca paró con su labor en la radio. Bajo las medidas necesarias de sanidad, la comunicadora y su equipo de producción grabaron el programa luego de más de 100 días de aislamiento que, dejó a la periodista una reflexión con la que comenzó esta emisión que, se ha convertido, en una de las más emotivas de la historia de este proyecto: “Estoy con ustedes, con los que están y mi afecto y respeto por los que no. El mundo nos detuvo 144 días. Hoy volvemos con una nueva realidad”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado 4 de agosto.

El cumpleaños de su primogénito en confinamiento

Durante la cuarentena que, ella pasó con sus dos hijos, la familia celebró el cumpleaños número 29 del “hombre de la casa”, Carlos Micha, su primogénito. Para que este día no pasara desapercibido, el joven convocó a un íntimo grupo de amigos con los que celebró; en esta íntima fiesta, por supuesto, su invitada especial fue su mamá, con quien colabora detrás de cámaras en el programa La Saga. Aunque este año no le dedicó un post en Instagram, Adela sí comentó la publicación del joven quien compartió las mejores fotos de su festejo en esta red social: “Te amamos mucho”, le escribió en un comentario que provocó la reacción de varios seguidores del empresario.

Aunque Adela suele ser muy cuidadosa con los detalles de su vida privada que comparte con los medios de comunicación, ahora que sus hijos son mayores, han sido ellos quienes han dejado ver el lado más tierno de la periodista quien es el principal apoyo de sus dos hijos. Sobre esta faceta, el pasado Día de las Madres, Carlos Micha le dedicó un emotivo mensaje en el que dejó ver que Adela es tan divertida en casa, como en Youtube: “La mejor madre del mundo”. En entrevista para el sitio Nación 321, Carlos reveló, en 2018, que fue su mamá quien lo apoyó cuando decidió emprender: “Mi mamá me ayudó cuando empecé, me dijo ‘Ten, ahí está y vas tú para adelante cómo puedas’. Y de ahí, hace cuatro años, empezamos”, comentó en aquella ocasión el empresario.