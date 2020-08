María Levy dedica una linda felicitación de cumpleaños a su papá, Ariel López Padilla

Hace un par de años María Levy, hija mayor de la fallecida Mariana Levy, encontró en la fotografía su pasión, razón por la que este 12 de agosto, la joven, de 24 años de edad, utilizó dos piezas de su autoría para dedicarle una felicitación de cumpleaños a su papá, Ariel López Padilla, a quien a la distancia recordó en su cuenta de Instagram, donde le escribió: “Los que crean sus propios mundos son generalmente los poetas”. La fotógrafa remató su mensaje con la frase: “¡Feliz cumpleaños señor don padre!”, esta publicación de María provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, Ana Bárbara a quien la joven le dice de cariño Maye.

Aunque luego de que el actor se separó de Mariana Levy vino un alejamiento con ella, tras el sensible fallecimiento de la actriz y conductora, padre e hija comenzaron a construir un lazo que hoy es inquebrantable. Aunque ella vive en la Ciudad de México y él en Cuernavaca, se mantienen en constante comunicación y María procura visitarlo regularmente para pasar tiempo con él y con sus hermanitos, Santiago y Julia, los hijos que el actor procreó con su actual esposa, Paulina Mancilla, con quien Levy también se lleva de maravilla.

Además del lazo sanguíneo, María y Ariel comparten el amor por el arte un punto en común que los ha hecho muy cercanos, de hecho, recientemente el actor reveló que por primera ocasión él y su hija unirán sus talentos en un proyecto: “Le pedí que se incorpore al canal porque a ella le gusta viajar mucho y es una excelente fotógrafa y creativa. Le gusta filmar al instante y me va a hacer unas cortinillas y videos, que seguramente le gustarán mucho al público”, declaró el actor en junio pasado durante una entrevista para el programa radiofónico Todo para la mujer. En esa plática, también habló del orgullo que siente por su primogénita: “Es una joven muy madura, y yo disfruto tanto pasar el tiempo con ella”, dijo.

El amor de padre e hija que venció al tiempo

Cuando Mariana Levy y Ariel López Padilla terminaron su relación, también se vio afectada su convivencia con su pequeña hija quien, entonces, era una bebé. Cuando falleció la actriz, María tenía 10 años de edad y fue adoptada legalmente por su abuela, Talina Fernández quien, con el consentimiento de López Padilla, se hizo cargo de ella hasta que cumplió la mayoría de edad. Conforme María fue creciendo, la relación con su papá se fue dando y, aunque pasaron por altas y bajas, en 2018, comenzaron sus memorias juntos: “Retomamos nuestra relación desde un lugar muy bonito y está todo muy bien”, declaró María, en entrevista para Ventaneando, hace un par de años.

En ese sentido, el actor relató cómo fue el encuentro con su hija, con quien sostuvo una plática muy profunda en la que tuvieron que hablar de cosas que para ambos resultaron muy dolorosas: “Me dijo: ‘Mira papá, yo los mejores recuerdos de infancia que tengo son contigo’, entonces, para mí fue como descansar mi corazón. Para ella, como para cualquier niño, es muy confuso una separación y cuando hay pérdidas todavía peor. Yo tomé la decisión que tenía que tomar que, era dejarla con su abuela, ella también me lo dijo: ‘Papá yo siempre tenía esa duda, aunque hiciste lo correcto, obviamente me afectó, pero lo comprendo’ (…) hace un par de meses le entregué la llave de nuestra casa y le dije: ‘Tú tienes un hogar, esta es tu casa, no tiene que llamar ni nada’, entonces eso le ha dado mucha seguridad, mucha tranquilidad de que ella pertenece a una familia”, declaró el actor, en 2018, en Despierta América.