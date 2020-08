¡Sorpresa! Después del ‘no cumpleaños’, Marimar Vega y Horacio Pancheri vacacionan en Tahití

Después de la fiesta con la que Horacio Pancheri consintió a Marimar Vega, el fin de semana pasado, ahora, la pareja continúa con los festejos por el cumpleaños de la actriz y, tal como ella lo adelantó en sus historias en Instagram, hicieron sus maletas y pasaron las últimas horas en un vuelo que los llevó al paraíso que eligieron para celebrar los 37 años la actriz: Tahití. Apenas aterrizaron en la Polinesia Francesa, los actores posaron para las primeras fotos de esta aventura en la que, en su papel de turistas, siguieron al pie de la letra las normas de sanidad, razón por la que los vimos posar con las mascarillas que utilizaron al llegar al hotel que se convertirá en su hogar los próximos días. Aunque, lamentablemente, Horacio no ha podido viajar a su natal Argentina por la pandemia, debido a que las fronteras de aquel país estarán cerradas hasta septiembre, sí pudieron organizar este viaje a estas islas ubicadas en el Pacífico Sur.

Emocionados por arribar a su destino, la pareja posó para un par de fotos que compartieron en sus historias hace unas horas: “Este lugar no puede más… Polinesia Francesa. Tahití”, escribió el actor en su feed de Instagram donde aparece disfrutando de un mate mientras contemplaba la belleza del lugar. A su llegada al hotel a Marimar y a Horacio les fueron colocados un tradicional collar de flores, muy típico de esta isla donde la actriz protagonizará su cumpleaños más especial, pues además de ser el segundo que festeja al lado del argentino, es también su primer viaje después de la cuarentena, que pasó en Los Ángeles con el actor, a quien conoció el año pasado mientras filmaban la serie El juego de las llaves.

Por su parte, Marimar Vega escribió sobre una imagen donde se les ve feliz: “¡Llegamos!”. Hace unos días, la actriz ya había anunciado que para celebrar su cumpleaños tenían planeado un viaje, aunque no revelaron a donde, pues quisieron que esperar a compartir las primeras imágenes de este paraíso para poder hacer oficial estas vacaciones de verano que tanto habían estado esperando. La actriz reveló que preparaban este viaje como parte de la explicación que dio hace unos días en la que aclaró que Horacio sí sabe cuándo es su cumpleaños y que adelantó su festejo debido, precisamente, a esta aventura que planeaban juntos: “Mi novio sabe cuándo es mi cumpleaños y sabe cuántos años tengo. Él me organizó una fiesta de cumpleaños porque nos vamos de viaje, para que yo pudiera tener una fiesta con mis amigos”, comentó hace unos días.

Los planes de Horacio Pancheri para la próxima Navidad

Aunque Pancheri se ha mostrado feliz por disfrutar de con Marimar de este viaje, desde hace varios meses tiene en mente uno que no ha podido realizar a Argentina. En marzo pasado, antes de que las fronteras de varios países cerraran el actor tenía la intención de organizar un viaje a su país natal para que su novia conociera a su hijo Benicio, situación que no ha podido realizar: “Todavía no, todavía no, iba a ir ahora, pero bueno con todo Argentina está cerrado hasta septiembre, eso también a mí me tiene un poquito angustiado y estresado de no poder ir a verlo, ni él salir”. Por este motivo, el actor confía en que puedan reunirse en diciembre próximo: “A ver si el fin de año nos juntamos todos en familia, aquí en México o allá en Argentina”.

Fue en agosto de 2019, días antes del cumpleaños número 36 de la actriz que Marimar y Horacio aceptaron públicamente su romance con la primera foto juntos en Instagram. Para gritarle su amor al mundo eligieron una imagen en la que aparecían fundidos en un apasionado beso. Al poco tiempo de admitir su relación, los actores viajaron a Lima, Perú, hasta donde viajaron para disfrutar de los Juegos Panamericanos. Fue también en esas fechas que él le dedicó su primera felicitación de cumpleaños a ella: “Y un día te conocí y entendí que el amor es diferente. ¡Feliz cumple María del Mar! Te amo”, escribió en el cumpleaños 36 de la actriz.