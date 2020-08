Junto a papá y su hermano, Salma Hayek hace de su verano en cuarentena el más familiar

A través de las redes sociales, Salma Hayek no solo ha dado vistazos de su inigualable belleza, sino también de cómo aprovecha estos días lejos de los sets de grabación y las alfombras rojas, sobre todo ahora en que debido al confinamiento muchos famosos han tenido que adaptarse a una nueva rutina. Por esa razón, la mexicana ha hecho de su verano uno de los más especiales, pues aunque ha sido distinto a los anteriores, ha podido disfrutar en compañía de su familia. Por supuesto, tampoco han quedado fuera de sus actividades esos amados instantes de relajación en casa en contacto con la naturaleza, tomando baños de sol y nadando en la alberca, según han podido constatar sus fanáticos gracias a sus recientes publicaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En días pasados, Salma reveló uno de los momentos más divertidos junto a su papá y su hermano, con quienes pasó un fin de semana de lo más entretenido, en una postal que sin duda ha quedado para el recuerdo y que da muestra de la unión y complicidad que prevalece entre ellos. “Este juego de cartas se llama ‘por si las dudas’, y lo estoy jugando con mi papá y mi hermano. Que tengan un buen domingo”, escribió la actriz sin dar más detalles al pie de la foto, en la que aparecen los tres, a un lado de la alberca, partida en mano, y mirando directo a la cámara. Eso sí, cada uno usó sus respectivos cubrebocas y guantes de protección, mientras que la intérprete agregó unas gafas de sol y una capa a su relajado outfit.

VER GALERÍA

En otro momento, la estrella de cine también presumió su escultural figura mientras nadaba en la alberca, por lo que prefirió usar un traje de baño en dos piezas, color rojo, que le vino perfecto para este instante de descanso en casa, y siempre con una actitud de lo más positiva. “Déjate llevar”, agregó como descripción de esta instantánea en la que aparece flotando, y que le ha merecido un sinfín de piropos por parte de sus seguidores. Por si fuera poco, entre sus publicaciones incluyó una más en la que se aprecia emergiendo del fondo del agua, y en la cual escribió la frase “respira alegría”.

VER GALERÍA

Cabe destacar que uno de los mayores privilegios de Salma ha sido poder estar en contacto con la naturaleza, tal cual lo ha dejado ver en uno de sus videos, en el que se aprecia lo que podrían ser dos venados ingresando a su jardín, una escena que incluso la hizo sentir enteramente inspirada y por lo cual no contuvo las ganas de expresar algunas palabras, pues como bien ha dicho anteriormente, su amor por los animales es infinito. “Me siento muy afortunada por la cantidad de visitantes inesperados, que constantemente e inesperadamente llegan a mi vida”, dijo. Y claro, tampoco podemos olvidar aquella foto en la que aparece dando un baño a uno de sus adorados perros.

Cuarentena de cambio de look y festejo familiar

Entre otras cosas, Salma no quiso dejar pasar la oportunidad para dar un toque distinto a su look, pues esta cuarentena decidió teñir las canas de su larga melena, y aunque aseguró que lo hizo por trabajo, sigue luciendo igual de hermosa, tal cual lo mostró a mediados de junio con una fotografía del antes y el después. Y no solo eso, pues el pasado 14 de julio también celebró el cumpleaños de su mamá, a quien le hizo llegar una linda dedicatoria. “Feliz cumpleaños a mi hermosa madre. Gracias por la vida, el amor y los genes”, expresó al pie de la imagen en la que agregó una postal de ambas.

VER GALERÍA