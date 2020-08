Con tristeza, Ana Brenda se despide de su ‘maestra querida’, la primera actriz Mónica Miguel

Cuando Ana Brenda Contreras comenzó su carrera en la actuación tuvo una maestra que marcó por completo su forma de ver la profesión: Mónica Miguel. Como a muchas otras actrices, Miguel transmitió a Ana Brenda sus conocimientos y la fue formando, marcando la pauta para que la actriz se convirtiera en una de las protagonistas de telenovelas preferidas del público. Debido al cariño que le tiene a la primera actriz, esta mañana, la protagonista de La Indomable le dedicó un especial mensaje, luego de que la noticia de su muerte se hizo viral. Desde su confinamiento en Texas, la actriz publicó en Instagram unas líneas en las que contó lo importante que fue la maestra en su carrera, pues luego de intentar comenzar como cantante en un grupo pop, fue la actuación la que le abrió las puertas en el medio artístico.

Con una foto de la actriz, Ana Brenda escribió: “Con profundo dolor despierto con la noticia del fallecimiento de mi querida maestra Mónica Miguel. Sólo los que hemos trabajado con ella sabemos lo mucho que las novelas mexicanas le deben a esta gran directora, maestra, actriz y cantante. Personalmente le debo tantísimo en escena y por fuera, mucho de lo que sé, cuando se tiene que trabajar en medio de tanta inmediatez, es gracias a ella. Siempre al pendiente exigiéndome aún estuviera en otros proyectos. Siempre animándome cuando, al inicio, no me quedaba los personajes principales y me daban otro de reparto siempre me decía que era una oportunidad para crear un personaje entrañable. Exigía un proceso, un animal a cada personaje y una frase. Pedía siempre armonía en una industria que nos pedía trabajar a marchas forzadas y eso se lo deberemos siempre. Estoy segurísima que está disfrutando de este su nuevo viaje. La imagino declamando, maestra orgullosa siempre de su querido Nayarit ... la voy a extrañar mucho. Brava eterna Mónica Miguel”.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de Televisa Espectáculos que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de la actriz con el siguiente mensaje: “Este 12 de agosto, las telenovelas se vistieron de luto, falleció la actriz Mónica Miguel. Dedicó parte de su vida al entretenimiento, sus últimas apariciones fueron en la novela Médicos, línea de vida y en la serie Silvia Pinal frente a ti. Descanse en paz. Mónica Miguel”. Tras confirmarse su deceso, varios actores recurrieron a sus cuentas de Instagram para enviar sus condolencias a la familia de la actriz y para recordar lo generosa y talentosa que Mónica Miguel fue con sus alumnos y compañeros de actuación, muchos de ellos, grandes actores que comenzaron a escribir sus memorias en la profesión de su mano.

El ‘adiós’ de los famosos a Mónica Miguel

De la misma forma en la que Ana Brenda honró la memoria de la primera actriz, otros colegas como Jacky Bracamontes, Chantal Andere y David Zepeda también la recordaron en Instagram. Con varias fotos de los proyectos donde compartió créditos con ella, como Sortilegio, proyecto que Miguel dirigió, Jacky escribió: “Maestra, no puedo creer tu partida. Aprendí tanto de ti. Gracias por tu entrega y pasión a tu profesión. Gracias por siempre creer en mí. Fue una experiencia inolvidable compartir contigo en Sortilegio. Sé que eres una mujer de mucha fe y mucha paz, descansa tranquila, dejaste un legado impresionante de amor. Te vamos a extrañar”, publicó Bracamontes provocando la reacción de más de 41 mil de sus seguidores, entre ellos Maki, Mayrín Villanueva, Paty Manterola y Renata Notni.

Por su parte, Chantal Andere también recurrió a las redes sociales para despedir a la maestra: “Despierto con la triste noticia de tu partida. Mi querida maestra Mónica Miguel. Gracias por tu trabajo, por dirigirme en tantas novelas y en teatro. Te vamos a extrañar mucho. Tu energía, tu querido color morado, tu talento y tu armonía”, escribió la actriz en su feed. Por su parte, David Zepeda, quien también trabajó con ella en Sortilegio, publicó: “Hoy Mónica Miguel quien me dirigió en esta historia, se nos ha ido, la extrañaré y agradeceré infinitamente por el resto de mi vida. Descanse en paz, nayarita hermosa”, escribió el actor.