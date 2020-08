José Eduardo Derbez: 'Lo único que me afectaría muchísimo es que se metieran con mi mamá'

Desde muy pequeño, José Eduardo Derbez aprendió a familiarizarse con el medio del espectáculo, no solo por ser hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, sino también porque a su corta edad hizo sus primeras apariciones en televisión, dando muestra de que al igual que sus papás, el talento en la interpretación corre por sus venas. Debido a ello, y como ocurre con cualquier figura pública, el joven no ha estado exento de ser objeto de críticas y comentarios, aunque con el paso del tiempo ha sabido manejarlo y tratarlo con madurez, como en diversas ocasiones lo ha demostrado, cuando sin ningún filtro ha dado respuesta a los rumores ligados a su persona. Sin embargo, el actor reconoce que más allá de asumir esta actitud, existe algo que sí le afectaría demasiado y a lo que incluso se ha referido como “su punto débil”.

Tan franco como suele ser, José Eduardo abrió su corazón durante una reciente entrevista con el periodista Luis Magaña para su canal de YouTube, a quien reveló si en algún momento ha llorado por algo que se diga de él y de cómo hace frente a las críticas. “Por cosas que se han dicho de mi sí he sufrido, sí me han lastimado, nunca he llorado por una situación de esas, pero también agarré la filosofía de que todo se me resbale, de tomarlo de quien venga, de que siempre van a hablar cosas buenas, cosas malas, pero que hablen…”, dijo durante la charla en la que se mostró transparente en relación con este aspecto de su vida.

Por supuesto, el intérprete hizo otra de sus confesiones, asegurando que con respecto a las críticas si tiene un punto débil, y es el hecho de que su mamá pudiera ser objeto de algún señalamiento. “A mí se me resbala todo, pueden tirarme todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran de mí, lo único que me volvería loco y sí me afectaría muchísimo es que se metieran con mi mamá. Gracias a Dios tanto la prensa como la gente siempre ha sido súper respetuosa con mi mamá, pero es raro porque en este medio hasta a la más adorable le toca…”, reiteró el joven, quien así reconoció lo difícil que puede ser formar parte del medio.

Del mismo modo, José Eduardo aprovechó para reconocer el buen trato que ha recibido su mamá a lo largo de todos estos años, algo de que de alguna manera lo hace sentir muy tranquilo, aunque para nada dudaría en alzar la voz si algo distinto ocurriera. “Siempre han respetado muchísimo a mi mamá y yo lo he agradecido porque el que le tiraran a mi mamá ahí sí es un punto débil muy fuerte mío, entonces ahí sí me dolería, ahí sí brincaría y sí me afectaría, no se me resbalaría…”, comentó el actor sin ningún rodeo, haciendo además evidente el gran lazo afectivo que mantiene con Victoria.

El secreto detrás de la entrevista con su mamá

Antes de despedirse, José Eduardo compartió cómo fueron los momentos previos a conversar con sus papás para su canal de YouTube, en específico de la charla con su mamá, con quien asegura fue más precavido. “Les dije, va a haber de todo, tanto light como fuerte, si hay alguna pregunta que no te guste te paras y te vas o me dices ‘ahí no lo vamos a meter y lo edito’. Los dos me dijeron que no, ‘tú suéltate como vas’… Mi mamá sí me dijo al principio, ‘a ver las preguntas’, le dije ‘no puedes ver las preguntas’… con mi mamá me fui más cuidadoso, la Ruffo, es la Ruffo… con mi mamá estaba yo más de ‘haber cómo nos toca’, pero la verdad fue bastante bien…”, dijo de lo más simpático.

