Más guapa que nunca, Paola Ramones da lecciones de estilo en la playa

Desde que comenzó la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, Adal Ramones y su familia se trasladaron a su “refugio” en Guerrero; donde el conductor tiene una propiedad en la que sus hijos han podido pasar este aislamiento con el mar, como telón de fondo. Aunque Adal ya está de vuelta en la capital del país, donde ha comenzado a trabajar en su nuevo proyecto, su hija mayor, Paola, continúa disfrutando bajo el sol de Acapulco, un lugar que ha tomado un significado muy especial para ella, no sólo por el tiempo que ha pasado con su familia, sino también, por ser el escenario de su primer cortometraje, cinta con el que debutó como directora.

Convertida en una verdadera ‘sirena’, hace unas horas, la joven, de 19 años de edad, sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una foto con la que dejó con la boca abierta a todos, pues salta a la vista su belleza y su talento para posar. Como si se tratara de una modelo profesional, Paola aparece en la imagen luciendo un bañador en tonos neón que dejó al descubierto su bronceado y su espigada figura. “No sólo vivir es sentirse vivo”, escribió la joven como descripción de esta imagen con la que provocó la reacción de varios de sus seguidores que resaltaron, en los comentarios, el porte y estilo de Paola, quien tomó la playa como pasarela.

Además de esta foto, en sus historias, compartió un clip en el que intentó plasmar la belleza del mar de Acapulco, lugar que la llenó de inspiración para escribir Renacer, su primer proyecto para la pantalla grande, en el que contó con la colaboración especial de su papá, quien fue el protagonista de esta historia. Según reveló en junio pasado, cuando se estrenó en televisión abierta, fue una idea que salió a partir de esta pandemia: “Todo empezó porque yo ya le había dicho a mi papá que quería estudiar cine que, de verdad me apasionaba y mi papá siempre me decía, ‘pues sí, sí veo que te gusta’, pero nunca lo había intentado, no estudiaba, acabo de terminar la prepa, y justamente ahora que estábamos en Acapulco, yo ya tenía las ganas de hacer un video como de reflexión”, contó Paola en entrevista para Venga la Alegría.

En aquella plática también dio detalles de cómo la idea de grabar este corto con su celular se transformó en una producción de primer nivel: “Yo te grabo a ti, eres el único actor que tengo ahorita aquí a la mano y vamos a hacerlo en la playa. Yo tenía una idea muy, muy diferente a lo que terminó siendo; después fue subiendo de nivel, subiendo, subiendo con la casa productora que es Vertebra de Tiburón, ellos la verdad fueron un impulso enorme para este proyecto. Llegamos con el escrito y obviamente todo el mundo opinó fue de: ‘Mira Paola, creo que podemos hacer esto’, porque no lo sé todo, yo me fui a la guerra sin fusil”, recordó la joven.

Las lágrimas de orgullo de su papá

Aunque Adal siempre confió en Paola y fue su principal apoyo en esta historia, no pudo evitar las lágrimas cuando vio el trabajo de su hija transmitirse por Azteca Trece: “De verdad estoy muy contento, indescriptible. Ayer no pude dormir, porque ayer lo lanzó, era un momento muy esperado por Paola y que nos cuente cómo se le ocurrió la idea y cómo nos ayudó esta gran casa productora en Acapulco, Vertebra Tiburón, la música original de José María, Chema, Frías (…) Yo ahora sí nada más fui el actor, no tenía de dónde escoger era el único que estaba en Acapulco a la mano, la verdad estoy muy contento”, contó Adal en aquella entrevista donde por primera ocasión cedió todo el protagonismo a su hija quien, con solo 19 años de edad ya tiene en su currículum haber escrito y dirigido este cortometraje.