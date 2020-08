Así festejó Angélica Vale los 6 años de su hijo ‘Danico’

Fue el 11 de agosto de 2014 cuando Angélica Vale sorprendió a sus seguidores en Twitter al anunciar el nacimiento de su segundo hijo, Daniel. Con una imagen captada al interior del quirófano, la actriz dio detalles de la llegada al mundo de su hijo quien llegó para convertirse en el compañero de juegos de su hermana mayor, Angeliquita, quien tenía apenas dos años cuando su hermanito nació. Debido a que sus hijos cumplen años con sólo un mes de diferencia (Angeliquita el 8 de junio y Daniel el 11 de agosto), la actriz suele juntar sus festejos; sin embargo, este año, debido a la contingencia sanitaria no pudieron celebrar en grande, así que cada uno tuvo su propio e íntimo festejo que, en el caso de Danico, como le dicen de cariño, no hubo invitados, pero sí pastel y piñata.

Con el objetivo de consentir al cumpleañero, para sus seis años, disfrutó de un festejo en el que el tema fue uno de sus superhéroes preferidos: Spiderman. La actriz compartió con sus seguidores de Instagram una foto de Danico posando al lado de su pastel, donde cada detalle estaba relacionado con este personaje de la ficción que también replicaron para la piñata que, según confesó Angélica en una historia, no fue rota. La publicación de la actriz provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, Aracely Arámbula, una de sus mejores amigas del medio, quien escribió: “¡Qué rápido! Felicidades Vale hermosa, abrazo a Daniel; besos a ti, a Angeliquita bella y a Otto”. Aunque La Vale se limitó a compartir un par de imágenes del festejo de su hijo, descubrimos que esta fiesta, de manera indirecta, contribuyó a una buena causa.

La creadora de la piñata de Danico compartió una foto, en la cuenta de su negocio, al lado de la actriz en la que contó un poco de cómo fue que La Vale se ha convertido en una gran aliada de su negocio en esta época de crisis: “Angélica me compró una piñata y un bouquet de globos. Todo comenzó como una llamada en la estación de radio, para contarles mi historia de que me habían dejado botada con pedidos y que no tenía trabajo, de pronto, la situación mejoró”, escribió a manera de agradecimiento por la publicidad y por el apoyo que ha recibido de la comediante quien, la sorprendió por primera ocasión en junio pasado, cuando acudió a su tienda para comprarle un detalle como este a su hija Angeliquita por su cumpleaños número 8: “¡Hoy fue un día grandioso! Angélica Vale me compró una piñata Después de pasar una mala racha por el Covid, algo bueno salió”, escribió la empresaria al lado de una foto con La Vale.

Aunque el año pasado Danico compartió festejo con su hermana, esta vez, fue muy distinto pues debido a que no hubo una gran fiesta, los niños se convirtieron en protagonistas de su casa el día de su cumpleaños. Así como hoy Daniel es el consentido, en junio pasado, Angeliquita, la mayor, se convirtió en la princesa de su casa, según dejó ver la propia Angélica en su cuenta de Instagram donde le escribió a su hija: “Te amo mamita bella. Mi milagrito. ¡Feliz cumpleaños! 8 años, qué rápido”, escribió al lado de una imagen del pastel donde al centro, colocaron una foto de la cumpleañera quien ya luce como niña grande.

La familia durante la pandemia

Durante este confinamiento, Angélica Vale se ha mantenido muy activa. Además de continuar con su trabajo en la radio, ha grabado varios videos para su canal de Youtube en los que ha colaborado su mamá, Angélica María. Gracias a estos clips, hemos podido ver un poco del día a día de sus hijos quienes en varias ocasiones han querido intervenir; sin embargo, los pequeños no dominan el español, situación de la que la actriz habló en uno de sus clips: “Saben mucho español, pero no lo quieren hablar porque les da vergüenza”, explicó. Recordó cuáles es la razón por la que se empezaron a comunicar con ellos en inglés: “La verdad es que tuvimos que hablarles en inglés un buen tiempo porque Angélica tuvo un problema de pronunciación, de dicción. Entonces, sí nos recomendaron hablarle en inglés mucho tiempo… Fueron años de hablarle sólo en inglés para que lo afianzara bien y después empezara a aprender los otros idiomas”, declaró en entrevista para de Primera Mano, en junio pasado.