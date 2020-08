Ariadne Díaz y su más sincera confesión: 'Siempre fui muy dura conmigo misma'

Son días de constante reflexión para Ariadne Díaz, luego de que recientemente compartiera con sus fans la lamentable partida de uno de sus seres queridos. Ahora, la actriz se dispone a seguir adelante, cobijada por el amor de su familia, mirando con optimismo los significativos cambios que ha realizado en su vida para ser una mejor persona. Tan transparente como suele ser, la actriz abrió su corazón a través de un profundo mensaje, en el cual expuso lo valioso de reconocer aquellos logros de los que hoy se siente plenamente orgullosa, dejando atrás aquella etapa en la que solía exigirse demasiado, teniendo la idea de que nada de lo que hiciera era suficiente. Con esta mirada, y a partir de su propia experiencia, se dispuso a brindar palabras de aliento a sus seguidores, instándolos a ser amables consigo mismos y a valorar cada una de sus acciones.

Sin más rodeos, la guapa actriz habló al respecto para dar cuenta de la evolución que ha tenido en su manera de pensar, explicando cómo solía actuar en el pasado cuando llegaba el momento de hacer un balance de sus acciones. “Siempre he sido una persona muy amable, no lo digo por echarme flores, simplemente es mi naturaleza. Sin embargo, a través de los años, he aprendido a ser amable también conmigo y es que por contrastante que pueda sonar, siempre fui muy dura conmigo misma, no importaba que tanto me esforzara o que tan bien hiciera algo, siempre sentía que no era suficiente…”, reveló a través de sus redes sociales.

A raíz de esta situación, Ariadne decidió tomar cartas en el asunto, por lo que puso total empeño en resolver este aspecto del que ahora habla con total apertura, valorando ante todo sus cualidades como persona, así lo relató en esta publicación. “En los últimos dos años de mi vida, y de una manera muy consciente, he trabajado en ello, en soltar, en reconocer que mis fallas son humanas y están bien, en entender que no puedo cambiar el mundo más allá de mis propias acciones, aprendí que el juicio de terceros es sólo eso, algo ajeno a mí, empecé a darme cuenta de lo maravillosa que soy y que con eso que soy, basta y sobra…”, dijo.

Pero abrir su corazón de esta manera, responde a la necesidad de ser empática con quienes pasan por una situación similar, motivo por el cual hizo énfasis en ello, deseando lo mejor a todos aquellos que pretendan hacer un cambio personal, así como ella lo hizo hace un tiempo. “Les cuento, esto que es tan mío porque sé que hay mucha gente angustiada por las mismas razones, y quiero mandarles todo mi cariño e invitarlos a darse chance de ser amables con ustedes mismos, y si alguien alguna vez te dijo que no eras suficiente, tal vez sólo se estaba proyectando. cada uno de nosotros es especial e increíble a su propia manera. ¡Les mando abrazos, besos y todo mi cariño!”, finalizó Ariadne, ilustrando sus bellas palabras con una foto de su rostro en la que luce visiblemente tranquila.

Un ejemplo de fortaleza

Recientemente, Ariadne dio a conocer el lamentable fallecimiento de su prima, Cinthya Raygoza, a quien dedicó las palabras más bellas para honrar su memoria y desearle lo mejor donde quiera que se encuentre. Luego de este acto de amor incondicional, la actriz vivió su duelo alejada de las redes sociales por unos días, para posteriormente mantener al tanto a sus fans de cómo se encontraba, y a los que compartió otro mensaje cargado de motivación. “La vida es maravillosa con todo y sus momentos dolorosos. La vida es bella pero de una belleza compleja. Aun así te determinaras a vivirla con ligereza, habría momentos en los que su intensidad te rebasaría…”, escribió al pie de unas fotos en las que aparece junto a su pequeño hijo Diego, disfrutando de una tarde de alberca en su casa de Puerto Vallarta.

