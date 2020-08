Horacio Pancheri revela por qué Marimar Vega no ha podido conocer a su hijo Benicio El argentino aseguró que debido a la pandemia, no ha podido viajar a Argentina y el encuentro entre la actriz y el niño no se ha dado

Desde noviembre del año pasado Horacio Pancheri tiene el plan de viajar a Argentina, en compañía de Marimar Vega, para que la actriz conozca a su familia, pero en especial a su hijo, el pequeño Benicio. Aunque tiene la idea desde hace tiempo, las condiciones mundiales le han impedido cristalizar este sueño que tendrán que posponer hasta que las fronteras de su país natal vuelvan a abrir sus puertas a turistas. En entrevista para el programa Hoy, el actor dio detalles de por qué su novia y su hijo no se han conocido, además de hacer referencia a las románticas fotos que ambos han estado compartiendo en redes sociales donde se les ve muy enamorados, como la que recientemente compartió la actriz de su festejo adelantado de cumpleaños donde el actor sufrió una confusión al momento de comprar la velita de su pastel.

Aunque Horacio quería que desde el año pasado Marimar y Benicio se conocieran, ahora han tenido que esperar para ese encuentro y así lo explicó el actor: “Todavía no, todavía no, iba a ir ahora, pero bueno con todo Argentina está cerrado hasta septiembre, eso también a mí me tiene un poquito angustiado y estresado de no poder ir a verlo, ni él salir”, explicó en entrevista para el matutino. Pancheri aseguró que desea que este fin de año el plan sí se pueda llevar acabo: “A ver si el fin de año nos juntamos todos en familia, aquí en México o allá en Argentina”, dijo. Si bien no hay fecha para este viaje, Horacio está convencido de que quiere que Benicio conozca a su novia, con quien tiene una linda relación.

Durante esta entrevista, Horacio también reconoció estar en uno de sus mejores momentos de su vida, más enamorado que nunca: “Siempre trato de estar en mi mejor momento, de estar bien, de buscar la paz, uno va creciendo, va madurando, ya se me ven las canas, bien con mi hijo que está a la distancia, pero siempre trato de estar en contacto con él, con mi familia, con mis amigos, con mi mujer, no sé, siento que estoy muy bien”, dijo. Sobre sus recientes fotos románticas que él y Marimar han publicado en redes, comentó: “Es una foto que subimos, una foto que nos gusta compartir con la gente, siempre van a hablar, siempre van a decir algo, espero que a la mayoría les haya gustado la foto, estábamos durmiendo, no estábamos haciendo nada malo; un amigo que estaba por ahí nos sorprendió con la foto, así que divertida, ¿por qué no compartirla?”.

La tierna confusión que Horacio tuvo con Marimar

Este fin de semana, Horacio Pancheri organizó una pequeña reunión para celebrar con un selecto grupo amigos de Marimar su próximo cumpleaños que será el 14 de agosto. Debido a que la pareja planea un viaje para festejar los 37 años de la actriz, el argentino le adelantó su celebración y se convirtió en el protagonista del momento más divertido de la fiesta cuando, de sorpresa, entró con un pastel en el que la velita decía 36, una confusión que provocó una carcajada en Marimar: "Obviamente Horacio, mi novio, sabe cuándo es mi cumpleaños y sabe cuántos años tengo. Él me organizó una fiesta de cumpleaños porque nos vamos de viaje, para que yo pudiera tener una fiesta con mis amigos, todos testeados de Covid, para que no empiecen, y cuando compró las velitas con la edad, se equivocó y nos hemos reído ayer deliciosamente, por eso lo quise compartir", explicó la actriz en una de sus historias.

Después de hacer esta publicación, Marimar envió un claro mensaje a sus detractores: “Bola de amargados los que no dejan de atacar mi relación, no me sigan”, comentó en otro video. Desde hace un tiempo, la actriz ha dejado claro no permitirá más faltas de respeto en redes, porque no considera sano normalizar este tipo de actitudes: “Las agresiones por parte de mujeres son infinitas. ¿Cómo las mujeres pueden seguir expresándose así ́ de las mujeres?, cómo seguimos pensando que decirle a alguien “vieja”, “fea”, “gorda” etc.… sigue estando bien o normal. No, no, está bien, no está normal la agresión de ningún tipo, dejemos de aceptar este tipo de comportamiento”, escribió hace unas semanas, luego de recibir varias agresiones después de que Horacio compartió una foto con ella.