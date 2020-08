'¿Estás triste mamá?', la dulce y espontánea pregunta de Kailani a Aislinn

Tan desinhibida frente a las cámaras como sus papás, la pequeña Kailani ha sido protagonista de inolvidables momentos en redes sociales, como una vez más ha ocurrido, ahora durante una transmisión en vivo que Aislinn Derbez realizó con sus seguidores del podcast, La Magia del Caos. Fue en un instante de esta charla que la niña corrió a los brazos de mamá para hacerle, de manera espontánea, una dulce pregunta que llamó mucho la atención, por lo que de inmediato la actriz se sinceró con su hija, dando muestra de la linda complicidad que las une, en donde la honestidad y la transparencia han sido de los valores primordiales entre la familia, como en varias ocasiones la estrella lo ha reiterado.

Mientras Aislinn conversaba con sus fans, ‘Kai’ apareció de repente de lo más simpática, huyendo del baño que tomaría en ese momento, según se escucha decir a la actriz, aunque la niña prefirió continuar a su lado. Fue en ese espacio cuando, de manera inesperada, la pequeñita preguntó: “¿Estás triste mamá?”, por lo que la intérprete abrió su corazón para responder al instante, en un tierno acto de sinceridad que se robó los corazones de quienes seguían la transmisión. “Sí, en la mañana estaba triste mi amor, tienes toda la razón. Me desperté un poco triste, sí es cierto…”, compartió.

Tras haber destapado este tema gracias a ‘Kai’, la orgullosa mamá ahondó en esa parte de sus emociones, sin ocultar ese cambio de ánimo repentino que tuvo de un día para otro. “Ayer yo me sentía súper bien, estaba muy emocionada, por eso hasta les dije del live y todo, y hoy fue uno de esos días en los que me desperté así de ‘hoy me siento medio down’, con ganas de no hacer nada, de esos días en los que no entiendes nada y no te salen las cosas…”, explicó visiblemente tranquila, pues como todos sabemos, Aislinn es una mujer que ha logrado el equilibro en varias de sus facetas personales, gracias al empeño que ha puesto para ser una mejor persona cada día.

El mejor remedio para sanar el alma

A lo largo de estos meses Aislinn ha sido muy transparente sobre el camino que ha recorrido para enfrentar las situaciones difíciles, un proceso en el que dar lugar a las emociones, y no cerrarse a ellas, ha sido de vital importancia, tal cual lo comentó en su podcast a finales de abril. “Me abro, pienso en las cosas que me están haciendo sentir triste, me quedo ahí. Si quiero llorar lloro y no me peleo con la emoción, no la finjo, como que todo esté ahí sin hacer absolutamente nada…”, compartió en aquella ocasión.

De la misma manera, la protagonista de La Casa de las Flores, reveló que solo así ha podido dar paso a esas circunstancias complejas en su vida, pues hoy tiene más claro cómo superar el dolor. “Mis amigas se burlan mucho porque dicen que le echo limón a mis heridas… y les digo, ‘pues es que sí’… porque siento que sí, que entre más te abres al dolor más rápido se va…”, admitió. Por ahora, disfruta al máximo en compañía de su familia, y aunque han pasado varios meses de su separación de Mauricio Ochmann, la relación entre los dos es de plena cordialidad, pues lo más importante para ambos es esa linda amistad que han consolidado, así como el amor y el ejemplo que desean brindar a su hija, quien tiene la dicha de crecer de la mano de sus papás.

