¡Feliz no cumpleaños! La dulce confusión que Horacio Pancheri tuvo con Marimar Vega

Con el objetivo de sorprender a Marimar Vega por su cumpleaños, Horacio Pancheri organizó una comida para celebrarla; sin embargo, lo que no calculó es que su cumpleaños todavía no llega y que tampoco cumple 36 años. A través de redes sociales, este fin de semana, la pareja compartió varias historias donde la vemos la velita de su pastel rodeada de sus allegados, entre ellos, la actriz Paola Núñez, una de sus mejores amigas. El detalle del actor provocó la reacción de los seguidores de Marimar quienes no entendían por qué estaba festejando si su cumpleaños es el próximo 14 de agosto, además este año cumple 37 años, no 36 como se presumía en la vela del pastel, para todas interrogantes, la actriz escribió un mensaje en el que explicó que todo se trató de una tierna confusión que tuvo su novio, pero que esta reunió entre amigos marcó el inicio de sus festejos.

A través de Instagram, la actriz compartió al lado de una foto donde aparecen los dos carcajeándose al lado del pastel: “Todavía no es mi cumpleaños, ni tampoco cumplo 36, pero mi novio se confundió. Gracias @Horaciopancheri por todo lo que haces por mí, te amo y agradezco tanto tenerte en mi vida. Empezó la semana de festejo”, escribió haciendo referencia al sinfín de mensajes que le hicieron llegar sus seguidores pensando que era su cumpleaños. Aunque no era el día, el argentino estaba muy cerca, así que la confusión sólo se convirtió en una celebración adelantada.

El detalle de Horacio no pasó desapercibido para nadie, pues incluso Zuria Vega, hermana de Marimar, le envió un comentario con un emoji de corazones; además de las caritas sonrientes que el argentino en la publicación de su novia donde dejó ver lo divertido que se la pasaron en esta fiesta que él le organizó para que ella pudiera compartir con sus seguidores. Tras postear este mensaje, Marimar Vega recurrió nuevamente a sus historias en esta red social para explicar que Horacio sí sabe perfectamente su fecha de cumpleaños y que la confusión ocurrió con la vela.

Marimar explicó que quiso compartir este post no para evidenciar al actor, más bien para hacer partícipes a sus fans del divertido momento que pasaron este fin de semana: “No puedo creer la falta de sentido del humor. Obviamente Horacio, mi novio, sabe cuándo es mi cumpleaños y sabe cuántos años tengo. Él me organizó una fiesta de cumpleaños porque nos vamos de viaje, para que yo pudiera tener una fiesta con mis amigos, todos testeados de Covid, para que no empiecen, y cuando compró las velitas con la edad, se equivocó y nos hemos reído ayer deliciosamente, por eso lo quise compartir”.

La actriz le pone un alto a los hater

Una vez que aclaró que Horacio organizó este festejo porque celebran su cumpleaños con un viaje, la actriz les envió un mensaje a sus detractores: “Bola de amargados los que no dejan de atacar mi relación, no me sigan”, comentó contundente. Hace un par de semanas, la actriz ya había hecho uso de las redes sociales para ponerle un alto a todas aquellas seguidoras que la atacaban y así lo explicó: “Cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes, las agresiones por parte de mujeres son infinitas. ¿Cómo las mujeres pueden seguir expresándose así ́ de las mujeres?, cómo seguimos pensando que decirle a alguien “vieja”, “fea”, “gorda” etc.… sigue estando bien o normal. No, no, está bien, no está normal la agresión de ningún tipo, dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito, no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de normalizar las faltas de respeto de un ser humano a otro”, escribió denunciado los ataques de los que es víctima.