Yadhira Carrillo revela que su esposo tendrá que someterse a estudios médicos: 'Empieza a sentirse mal'

Tan amable como siempre, Yadhira Carrillo habló con la prensa durante su reciente visita al Reclusorio Norte, en donde permanece detenido su esposo, Juan Collado, desde hace poco más de un año. En este nuevo encuentro, la actriz se sinceró sobre la actual situación de salud de su marido, así como de los próximos estudios médicos a los que será sometido, pues asegura que a lo largo de estos días, el abogado ha tenido algunos malestares. La estrella de las telenovelas abrió así su corazón sobre esta situación, explicando con mayor detalle qué es lo que ocurre, y reiterando su compromiso por permanecer junto a él, pues en este instante su mayor prioridad es brindarle todo el apoyo necesario.

“Él está con problema de ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol y diabetes, empieza a sentirse mal en ese sentido. Están por hacer estudios, no sabemos hasta donde es ácido úrico, puede ser artritis en mano izquierda… él era sano, él hacía ejercicio diario dos horas… Se le van a hacer estudios de sangre por lo pronto y estamos en el tema, no descuidamos un solo segundo ningún tema que tenga que ver con su salud, la nutrición…”, comentó la actriz durante su encuentro con algunos espacios informativos, como Ventaneando y el programa de espectáculos Suelta la Sopa.

A lo largo de la plática, la intérprete contó que se ha puesto todo en marcha para que Juan reciba la atención médica adecuada, esto al ser cuestionada sobre si existe la posibilidad de que su esposo pudiera ser trasladado a un hospital, con la finalidad del salvaguardar su salud. “Esperemos que pudiera tener acceso a un médico que es urgente, los abogados están en eso, necesita estudios médicos, para lo de ácido úrico necesitamos estudios médicos…”, dijo durante la entrevista, en la que además compartió que ha seguido muy pendiente cuidando la dieta que lleva su marido, a quien le lleva a la cárcel comida saludable.

Por ahora, Yadhira continúa firme con la promesa de no apartarse de Collado, confiando enteramente en su inocencia. Y claro, en medio de la tempestad ha podido mantenerse firme, pues como bien ha dicho anteriormente, asegura que ha permanecido refugiada en la fe. “Leo mucho la Biblia y me intereso mucho por la palabra de Dios, desde siempre, en mi casa, pero llega un momento en que lo descuidas porque estás en tu vida corriendo, haciendo mil cosas, y ahora tengo la oportunidad de poderme reconciliar nuevamente con el tiempo necesario para sentarme a estudiarla, me ha dado toda la paz que necesito… Dios nos ha dado muchísima fuerza para poder pasar este trago que jamás en la vida esperamos, entonces ha sido súper enriquecedor para el alma, para el corazón…”, expresó a principios de julio en declaraciones retomadas por Despierta América.

Un mensaje de aliento para Tania Ruiz

Yadhira aprovechó su reciente charla con los medios para responder a otras preguntas, entre ellas si tenía conocimiento del estado de salud de su amiga Tania Ruiz, quien en días pasados, según lo dio a conocer ¡HOLA! en exclusiva el pasado 4 de agosto, dio positivo a COVID-19. “No tengo más que hablarle y decirle te quiero, todos los días, si se puede, y a todas las personas que están enfermas, qué dolor, como si fuera propio…".Tras los cuestionamientos de la reportera, la actriz envió los deseos más sinceros a la novia de Enrique Peña Nieto, que además ha sido muy optimista ante su situación. “Por supuesto, esperando que mejore muy rápido…”, agregó Carrillo sin ahondar en más detalles.

